Honor 500 Pro sarà il primo ultrasottile del brand: c’è la conferma

Il primo teaser ufficiale dedicato alla serie Honor 500 scalda i motori e lascia di stucco per il suo spessore. La compagnia cinese promette una coppia di smartphone premium di altissimo livello e i presupposti sembrano esserci tutti: ecco cosa possiamo aspettarci in termini di design (che sicuramente sarà polarizzante), in attesa di qualche dettagli in più.

Honor 500 e 500 Pro con design ultrasottile e tasto fotocamera: ecco la prima immagine ufficiale

Crediti: Honor

La prima immagine ufficiale della serie Honor 500 mostra uno smartphone dal profilo ultrasottile: lo spessore non è stato specificato, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad un modello che sfida i recenti iPhone Air e Galaxy S25 Edge. Inoltre il teaser conferma la presenza del tasto AI Fotocamera, già visto a bordo di Honor 400 Lite.

L’azienda cinese non ha ancora svelato il design della serie ma varie foto provenienti dagli insider mostrano il presunto look di Honor 500. Il dispositivo è caratterizzato da una fotocamera orizzontale che richiama quella del già citato iPhone Air.

Crediti: Weibo

Tuttavia lo spessore sembra abbastanza normale e di conseguenza è probabile che solo il modello Pro sarà dotato di una scocca super sottile. Inoltre il fratello maggiore monterebbe una tripla fotocamera, con un sensore aggiuntivo rispetto alla versione standard – precisamente si tratterebbe di un teleobiettivo.

Spunta una data d’uscita leak

Nel momento in cui scriviamo Honor non ha ancora annunciato la data di presentazione della serie. Tuttavia si vocifera del 24 novembre: il lancio entro fine mese era nell’aria, quindi il giorno coincide con le indiscrezioni precedenti.

Resta da vedere quale sarà il destino dei mercati Global e dell’Italia: Honor ha saltato una generazione passando dalla famiglia 200 a quella 400, rendendo la gamma 300 un’esclusiva cinese. A questo punto non è da escludere che il brand possa seguire la medesima strategia, ma come al solito l’ultima parola spetta sempre all’azienda.

Intanto, se volete saperne di più, potete date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie Honor 500, con tutti i leak e le conferme finora.