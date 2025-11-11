Honor 500 avvistato dal vivo, con il suo “nuovo” design in stile Cupertino

Le certezze della vita sono poche e tra queste ce n’è una che collega Cupertino ai brand cinesi: basta un minimo cambiamento da parte della compagnia statunitense per generare una reazione a catena che coinvolge i principali OEM asiatici.
In questo caso l’elemento incriminato è il design di iPhone Air, con la sua nuova banda orizzontale. Da vari giorni si vocifera di un cambio di stile per Honor 500 – proprio nella direzione di Cupertino – ed ora una foto sembra quasi confermare questa novità.
Honor 500 è stato paparazzato dal vivo: ecco come cambierà il design della nuova serie di smartphone
L’immagine in questione vede la campionessa olimpica di tuffi Chen Yuxi impugnare uno smartphone mai visto prima ma dal design famigliare. A prima vista sembra quasi iPhone Air ma ai più attenti non può sfuggire un dettagli: il telefono di Apple monta una singola fotocamera posteriore mentre questo modello è dotato di una dual camera.
Il dispositivo in questione somiglia a quello comparso nei bozzetti trapelati in precedenza, collegati al nuovo look di Honor 500 e 500 Pro. La versione base farebbe affidamento su due sensori mentre il fratello maggiore passerebbe ad una tripla fotocamera.
Entrambi sarebbero caratterizzati da un modulo fotografico orizzontale, posizionato al centro della parte superiore della scocca. L’immagine in questione pare “confermare” il nuovo design mentre la campionessa cinese potrebbe essere il futuro testimonial dei telefoni.
Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e nel frattempo eccovi il nostro approfondimento dedicato alla serie Honor 500, con tutti i leak finora. Il lancio sarebbe previsto entro fine anno ma per ora si parla solo del mercato cinese.