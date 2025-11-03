Google Translate, arriva il selettore per traduzioni più veloci o più precise

L’azienda di Mountain View sta introducendo una nuova e utile funzionalità nella sua app Google Translate: un selettore di modelli che permette agli utenti di scegliere tra traduzioni “Veloci” (Fast) o “Avanzate” (Advanced).

Questo aggiornamento, che segue da vicino l’implementazione di capacità avanzate come la traduzione dal vivo basata sull’intelligenza artificiale e le funzioni di pratica linguistica, è un ulteriore passo verso l’integrazione dei modelli IA di Google, in particolare Gemini, nel cuore dei suoi servizi consumer.

Google Translate: come scegliere tra traduzioni più veloci o più precise

Crediti: 9to5Google Crediti: 9to5Google

La nuova opzione appare direttamente sotto il logo “Google Translate” nella parte superiore dell’interfaccia dell’app. Attualmente, “Advanced” è l’opzione predefinita ed è elencata per prima. Toccando il contenitore a forma di “pillola”, l’utente visualizza un nuovo menu nella parte inferiore dello schermo intitolato “Scegli il modello di traduzione del testo“.

Le due opzioni sono descritte chiaramente:

Advanced: “Alta precisione per traduzioni complesse“

"Ideale per traduzioni rapide"

Questa mossa offre per la prima volta all’utente un controllo granulare sul motore di traduzione. Finora, Google Translate operava come una “scatola nera”, fornendo un singolo risultato ottimizzato dall’azienda. Ora, gli utenti possono decidere attivamente il compromesso tra velocità e accuratezza contestuale.

La modalità “Advanced” è quasi certamente basata sui modelli Gemini più capaci di Google. Ad agosto, l’azienda aveva infatti attribuito ai “modelli Gemini in Translate” i “passi da gigante nella qualità della traduzione, nella traduzione multimodale e nelle capacità text-to-speech (TTS)“.

La modalità “Advanced” è pensata per gestire sfumature, modi di dire e contesti articolati che i modelli più semplici potrebbero interpretare erroneamente. Google stessa nota, tuttavia, che questa modalità “è supportata solo per la traduzione di testo in lingue selezionate“, suggerendo che la sua implementazione iniziale sarà limitata e non coprirà ancora, ad esempio, la traduzione dalla fotocamera o quella conversazionale.

Google Translate a pagamento?

La domanda più rilevante, tuttavia, riguarda la monetizzazione. L’interfaccia attuale non suggerisce alcun costo, ma la speculazione che possa diventare una funzionalità a pagamento è forte. Google sta spingendo aggressivamente il suo piano in abbonamento “Google AI Pro” (precedentemente noto come Google One AI Premium), che offre l’accesso ai modelli Gemini più performanti.

È altamente plausibile che la modalità “Fast” rimanga la base gratuita per tutti gli utenti, mentre l’opzione “Advanced”, computazionalmente più costosa, possa diventare un’esclusiva per gli abbonati paganti, seguendo lo stesso schema visto in altre app di Google.

Per quanto riguarda la distribuzione, la novità è attualmente in fase di rollout e, secondo le prime segnalazioni, sta apparendo su un numero limitato di dispositivi iOS. Al momento, non ci sono ancora avvistamenti confermati sulla controparte Android dell’app, sebbene la funzionalità fosse stata precedentemente individuata nell’analisi del codice proprio della versione Android