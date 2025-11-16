Film e serie TV in streaming saranno più facili da trovare su Google Play

Il panorama dell’intrattenimento digitale comprende tantissimi contenuti differenti e trovare quale piattaforma ospita un film o una serie TV è diventato una sfida. In quale applicazione si trova quello che stai cercando? Google ha riconosciuto questa frustrazione e sta rendendo il processo di ricerca notevolmente più semplice con un importante aggiornamento del Play Store.

La nuova scheda “Dove guardare” di Google Play

Crediti: Google, 9to5google

La novità di Google modifica il modo in cui funzionano i risultati di ricerca nel Play Store. Una volta che questa funzione sarà attiva, la ricerca di un film o di una serie TV specifica restituirà una scheda “Dove guardare” dedicata, che mostra in modo chiaro le applicazioni in cui è possibile trovare il titolo in questione.

La nuova funzionalità funge da valida alternativa ad applicazioni di terze parti come JustWatch.

Ad esempio, nella dimostrazione condivisa da Google, la ricerca di The Last of Us mostra risultati per HBO Max, YouTube TV e Prime Video. Inoltre, se l’utente non ha ancora installato l’applicazione necessaria sul proprio dispositivo, la scheda offre opzioni di installazione rapida.

Un dettaglio da non dimenticare: gli abbonamenti alle app di streaming

Sebbene la nuova funzionalità sia estremamente utile come elenco principale di tutti i modi possibili per riprodurre in streaming un titolo, ci sono alcune limitazioni. Innanzitutto, non offre la possibilità di filtrare semplicemente i risultati in base alle piattaforme a cui l’utente è già abbonato.

In secondo luogo, e questo è un dettaglio cruciale, alcune piattaforme potrebbero indicare un titolo come disponibile in streaming quando, in realtà, richiede l’acquisto di abbonamenti o pacchetti aggiuntivi.

Nonostante queste piccole lacune – legate alla natura stratificata degli – è un’ottima aggiunta per il Play Store e semplifica notevolmente le cose. La nuova funzione è in fase di lancio e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane.