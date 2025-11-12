Il widget più utile dei Pixel non piace a tutti, presto si potrà rimuovere

Per anni è stato croce e delizia degli utenti Google Pixel: il widget “Riepilogo” (noto internazionalmente come “At a Glance”) è senza dubbio una delle funzionalità più riconoscibili e utili dell’ecosistema Pixel, ma la sua natura permanente sulla schermata Home ha generato frustrazione in una parte significativa della community.

Ora, Google sembra finalmente pronta ad ascoltare le richieste, introducendo la possibilità di rimuoverlo completamente.

Non vi piace “At a Glance”? Presto potrete rimuoverlo

La novità è emersa dall’ultima build Canary di Android, specificamente nella versione B.17 di Android System Intelligence. Gli addetti ai lavori hanno individuato un nuovo interruttore nelle impostazioni del widget, etichettato “Mostra sulla schermata Home“.

Sebbene dai primi test l’opzione non sembri ancora funzionante, la sua sola presenza è un indicatore estremamente forte della direzione che Google intende intraprendere. L’obiettivo sembra essere quello di dare agli utenti la flessibilità di disattivare il widget sulla schermata principale, pur mantenendolo attivo e funzionale sulla schermata di blocco, dove è generalmente meno invasivo.

Il widget “Riepilogo” è un pilastro dell’esperienza Pixel. Posizionato stabilmente nella parte superiore della Home e della schermata di blocco, fornisce informazioni contestuali dinamiche: dalle condizioni meteorologiche agli appuntamenti imminenti sul calendario, dagli aggiornamenti sui voli alle notifiche di consegna dei pacchi.

Nel corso degli anni, Google ha arricchito questa funzionalità, rendendola sempre più intelligente e integrata. Tuttavia, il problema fondamentale per molti non è mai stata la sua utilità, quanto la sua imposizione.

Attualmente, anche disattivando tutte le funzionalità di “Riepilogo” dalle impostazioni, il widget non scompare. Si “riduce” semplicemente a mostrare la data e il giorno della settimana, occupando di fatto lo stesso prezioso spazio sulla griglia della Home e impedendo una reale personalizzazione. Ciò è da tempo oggetto di lamentele sui forum e sui social media, poiché costringe gli utenti a organizzare la propria schermata attorno a un elemento che forse non desiderano.

Fino ad oggi, l’unica soluzione affidabile per liberarsi completamente di “At a Glance” era l’installazione di un launcher di terze parti (come Nova Launcher o simili). Si tratta, però, di una soluzione drastica, che costringe l’utente a rinunciare all’esperienza fluida e ottimizzata del Pixel Launcher nativo solo per rimuovere un singolo elemento.

Non è la prima volta che Google testa questa possibilità

Curiosamente, non è la prima volta che Google sembra considerare questa modifica. Già nel 2023, come riportato da Mishaal Rahman di Android Authority, un interruttore simile era stato avvistato in fase di sviluppo, ma la funzionalità non ha mai raggiunto una versione stabile ed è stata apparentemente accantonata.

Il fatto che Google stia ora “rispolverando” l’idea, integrandola in una build Canary recente, suggerisce una rinnovata intenzione di portare a termine il lavoro. È possibile che l’azienda stia pianificando di introdurre questa flessibilità in una delle prossime versioni stabili di Android o in un futuro “Pixel Feature Drop“.

Se questo nuovo interruttore dovesse diventare operativo nei prossimi aggiornamenti, rappresenterebbe una vittoria significativa per gli utenti Pixel che chiedono da anni un maggiore controllo sulla propria interfaccia.

Permetterebbe finalmente di ottenere una schermata Home minimalista e pulita senza dover ricorrere a soluzioni esterne, bilanciando l’intelligenza proattiva di Google con la libertà di scelta dell’utente.