Finalmente arrivano i temi ufficiali sui Google Pixel, ecco i primi

Google ha ufficialmente pubblicato sul Play Store una nuova e attesa applicazione denominata Theme packs (Pacchetti di temi), dedicata esclusivamente ai suoi smartphone della linea Pixel.

La promessa è ambiziosa: “personalizza il tuo Pixel con un solo tocco“, offrendo un refresh completo dell’interfaccia utente.

Google porta la personalizzazione dei Pixel a un livello superiore

Tuttavia, prima di correre a scaricarla, è necessaria un’importante precisazione che smorza gli entusiasmi iniziali: sebbene l’applicazione sia effettivamente disponibile per il download, la sua funzionalità è al momento latente. L’attivazione richiederà un successivo aggiornamento di sistema, presumibilmente l’imminente Pixel Drop di novembre.

Cosa sono i “Theme packs”?

L’obiettivo di Google è offrire un livello di personalizzazione molto più profondo e integrato rispetto a quanto attualmente possibile con la funzione Sfondo e stile. Stando alla descrizione ufficiale fornita sullo store, i pacchetti tematici sono progettati per “sbloccare istantaneamente un cambio di look completo” che aggiorna simultaneamente un’ampia gamma di elementi del sistema.

Questo include:

Sfondo: Nuovi wallpaper a tema.

Nuovi wallpaper a tema. Colori: Una palette colori (Dynamic Color) coordinata.

Una palette colori (Dynamic Color) coordinata. Icone: Icone delle app a tema.

Icone delle app a tema. Widget: Modifiche stilistiche, ad esempio per il widget Orologio.

Modifiche stilistiche, ad esempio per il widget Orologio. Suoni: Un pacchetto audio completo (suoneria, allarme e notifiche).

Un pacchetto audio completo (suoneria, allarme e notifiche). Gboard: Personalizzazioni per la tastiera Google (probabilmente GIF a tema).

Dalle schermate promozionali si evince inoltre che l’utente avrà il pieno controllo sull’applicazione del pacchetto. Sarà possibile visualizzare un’anteprima completa e scegliere quali elementi specifici abilitare o disabilitare (ad esempio, si potrà applicare lo sfondo e le icone, ma mantenere i propri suoni di sistema).

Il primo tema: “Wicked: For Good!”

Per inaugurare questa nuova funzionalità, Google ha stretto una partnership per il lancio del suo primo pacchetto tematico “stagionale”, dedicato al film Wicked: For Good!. Questo dettaglio conferma che i pacchetti verranno rilasciati periodicamente, probabilmente in concomitanza con stagioni, festività o eventi culturali di rilievo.

Il pacchetto “Wicked” includerà tre stili distinti, presumibilmente ispirati ai personaggi principali della pellicola:

For Good

Glinda

Elphaba

Crediti: Google Crediti: Google Crediti: Google

La situazione attuale: scaricabile ma non funzionante

L’applicazione (identificata dal nome pacchetto com.google.android.apps.pixel.customizationbundle) è stata pubblicata sul Play Store il 4 novembre 2025 ed è compatibile con i Google Pixel 6 e successivi.

Chiunque installi l’app in questo momento, però, non troverà alcuna nuova icona nell’app drawer né alcuna nuova opzione nelle impostazioni. Questo perché Theme packs non è un’app standalone, ma un componente di sistema destinato a integrarsi direttamente all’interno del menu Sfondo e stile nelle impostazioni del dispositivo.

Questa integrazione, già anticipata da indiscrezioni emerse a inizio ottobre, non è ancora stata attivata.

Il rilascio sul Play Store il 4 novembre coincideva con la data vociferata per il rilascio del prossimo Pixel Drop mensile. Tuttavia, l’aggiornamento non è ancora stato distribuito. Il calendario dei rilasci di Google è diventato meno prevedibile (non più legato al primo lunedì del mese) e la recente distribuzione di una seconda patch di sicurezza per ottobre 2025 potrebbe aver ulteriormente modificato la tabella di marcia.