È arrivato il Pixel Drop di novembre, ecco tutte le importanti novità

Google ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento di novembre 2025 per i suoi dispositivi Pixel, un rilascio che si rivela particolarmente ricco.

Oltre alla consueta patch di sicurezza mensile, questo mese l’azienda di Mountain View ha rilasciato un Pixel Drop “a sorpresa“, un pacchetto di nuove funzionalità solitamente atteso per dicembre.

L’aggiornamento, basato su Android 16, è in fase di rollout per tutti i modelli supportati, dalla serie Pixel 7a fino ai nuovi Pixel 10.

Come di consueto, la distribuzione avverrà gradualmente nel corso della settimana, con tempistiche che possono variare in base al Paese e all’operatore telefonico, ma il nostro Pixel 10 Pro XL l’ha già ricevuto.

Sebbene un rilascio di funzionalità non fosse atteso prima di dicembre, Google ha anticipato i tempi, arricchendo i suoi dispositivi con diverse novità software. Tuttavia, per gli utenti italiani l’entusiasmo potrebbe essere decisamente ridimensionato: molte delle funzioni più innovative basate sull’intelligenza artificiale restano, per ora, appannaggio di altri mercati.

Cosa cambia con il Pixel Drop di novembre 2025?

Tra le novità principali introdotte con questo Pixel Drop troviamo:

Nano Banana in Google Messaggi: Viene integrato il generatore di immagini “Nano Banana” (basato su Gemini) direttamente nell’app Messaggi tramite la funzione Remix. Gli utenti possono ora reinventare e modificare qualsiasi immagine condivisa nelle chat, anche quelle di gruppo.

Viene integrato il generatore di immagini “Nano Banana” (basato su Gemini) direttamente nell’app Messaggi tramite la funzione Remix. Gli utenti possono ora reinventare e modificare qualsiasi immagine condivisa nelle chat, anche quelle di gruppo. Pacchetti di temi stagionali: Debutta una nuova app per la personalizzazione. Il primo pacchetto, disponibile sui Pixel 10 fino al 31 gennaio 2026, è “Wicked: For Good”, ispirato all’omonimo film.

Debutta una nuova app per la personalizzazione. Il primo pacchetto, disponibile sui Pixel 10 fino al 31 gennaio 2026, è “Wicked: For Good”, ispirato all’omonimo film. Modalità risparmio energetico su Maps: Durante la navigazione, toccando il pulsante di accensione, si attiverà un layout “minimal” che mostra solo le informazioni chiave, preservando la durata della batteria.

Durante la navigazione, toccando il pulsante di accensione, si attiverà un layout “minimal” che mostra solo le informazioni chiave, preservando la durata della batteria. Riepiloghi IA delle notifiche: Una funzione (per ora solo in lingua inglese) che utilizza l’IA per riassumere messaggi lunghi o intere conversazioni e fornire un recap delle notifiche.

Una funzione (per ora solo in lingua inglese) che utilizza l’IA per riassumere messaggi lunghi o intere conversazioni e fornire un recap delle notifiche. Potenziamenti per Google Foto e Contatti: La funzione “Help me edit” di Google Foto riceve un ulteriore potenziamento, mentre “Pixel VIP” in Contatti permette ora di dare priorità anche ai messaggi WhatsApp dei contatti principali.

Nonostante l’elenco corposo, l’Italia resta esclusa dalle novità più attese. Funzioni come il “Rilevamento delle truffe” (Scam Detection) e “Call Notes” (per riassumere le telefonate) vengono estese a nuovi Paesi come Regno Unito, Canada e Australia, ma saltano completamente il mercato italiano. Anche i riepiloghi IA delle notifiche, come menzionato, non supportano la nostra lingua.

Le patch di sicurezza e i bug fix

Oltre alle nuove funzioni, il cuore dell’aggiornamento di novembre riguarda le patch di sicurezza, che si concentrano su miglioramenti critici della stabilità e sulla risoluzione di diversi bug che affliggevano i dispositivi.

Google ha affrontato specificamente diversi problemi chiave:

Batteria e Ricarica: Sono stati implementati miglioramenti generali per ottimizzare l’efficienza della ricarica e il consumo energetico durante l’uso quotidiano.

Sono stati implementati miglioramenti generali per ottimizzare l’efficienza della ricarica e il consumo energetico durante l’uso quotidiano. Fotocamera: È stato corretto un fastidioso bug che causava la comparsa di artefatti color arcobaleno nelle foto scattate con gli obiettivi ultrawide e teleobiettivo in determinate condizioni di luce.

È stato corretto un fastidioso bug che causava la comparsa di artefatti color arcobaleno nelle foto scattate con gli obiettivi ultrawide e teleobiettivo in determinate condizioni di luce. Stabilità del sistema: Risolto un malfunzionamento della “modalità webcam” quando connessa ad altri dispositivi e un problema che, in scenari specifici, impediva il corretto caricamento di alcune applicazioni.

Risolto un malfunzionamento della “modalità webcam” quando connessa ad altri dispositivi e un problema che, in scenari specifici, impediva il corretto caricamento di alcune applicazioni. Telefonia: È stata migliorata la stabilità delle chiamate d’emergenza, risolvendo problemi intermittenti che potevano compromettere l’affidabilità in situazioni critiche.

Dispositivi supportati e assenti importanti

L’aggiornamento è in distribuzione per Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, e per le intere serie Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10. Gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità dell’update navigando in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software.

Stranamente, le serie Pixel 6 (inclusi 6 Pro e 6a) e Pixel 7 (inclusi 7 Pro) non stanno ancora ricevendo l’aggiornamento di novembre. Al momento, Google non ha fornito una motivazione ufficiale per questa esclusione temporanea, lasciando i possessori di questi (ancora validi) dispositivi in attesa di chiarimenti.