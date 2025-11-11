Google penalizzerà le app di bassa qualità che consumano troppa batteria

Google ha annunciato una svolta decisiva nella gestione della qualità delle applicazioni presenti sul Play Store, introducendo nuove e severe direttive mirate a preservare l’autonomia dei dispositivi Android.

Con una mossa che punta a migliorare significativamente l’esperienza utente, il colosso di Mountain View ha comunicato che, a partire dal 1° marzo 2026, le applicazioni identificate come responsabili di un consumo eccessivo e ingiustificato della batteria saranno penalizzate in termini di visibilità e segnalate esplicitamente agli utenti.

Google dichiara guerra alle app troppo energivore

Crediti: Canva

Il cuore di questa nuova politica risiede nel monitoraggio di un comportamento tecnico specifico noto come “wake lock”. I wake lock sono meccanismi fondamentali nel sistema operativo Android che permettono alle applicazioni di mantenere attivo il processore dello smartphone anche quando lo schermo è spento.

Se utilizzati correttamente, sono essenziali per funzioni come la riproduzione musicale in background o il download di file di grandi dimensioni. Tuttavia, quando implementati con negligenza dagli sviluppatori, impediscono al dispositivo di entrare nella modalità di “sonno profondo” (deep sleep), causando uno scaricamento rapido e inutile della batteria.

Per combattere questo fenomeno, Google ha introdotto nuovi controlli sulle prestazioni come parte delle sue metriche di qualità tecnica “Android vitals”.

Crediti: 9to5Google Crediti: 9to5Google

Le nuove regole stabiliscono soglie precise: su smartphone, un’app verrà segnalata se mantiene il dispositivo attivo per più di due ore cumulative in un periodo di 24 ore senza una ragione valida. Per quanto riguarda i dispositivi indossabili (Wear OS), la soglia è fissata a un consumo superiore al 4,44% della batteria dell’orologio per ora durante le sessioni attive.

Collaborazione con Samsung e nuove metriche

Google ha rivelato di aver lavorato a stretto contatto con Samsung per sviluppare queste nuove metriche. Combinando le conoscenze del gigante sudcoreano sull’esperienza utente reale e sul consumo energetico con i dati della piattaforma Android, è stato creato un algoritmo capace di distinguere con precisione tra un uso legittimo delle risorse e un abuso tecnico.

Secondo la nuova politica, un’applicazione supererà la “soglia di cattivo comportamento” se il 5% delle sessioni utente registrate negli ultimi 28 giorni mostrerà un uso eccessivo dei wake locks. Tuttavia, Google ha previsto delle esenzioni intelligenti: i wake locks di sistema che offrono chiari vantaggi all’utente e non possono essere ulteriormente ottimizzati, come lo streaming audio o i trasferimenti dati avviati volontariamente dall’utente, non saranno conteggiati negativamente.

Le conseguenze per gli sviluppatori

Le ripercussioni per le app che non si adegueranno entro la scadenza del 2026 saranno significative e impatteranno direttamente sul successo commerciale del software. Google ha delineato due principali misure punitive:

Perdita di visibilità: Le applicazioni che superano la soglia di cattivo comportamento perderanno posizioni privilegiate all’interno del Play Store. In particolare, verranno escluse dalle superfici di scoperta ad alto traffico, come le sezioni “Consigliati” o le raccomandazioni personalizzate, riducendo drasticamente la possibilità di acquisire nuovi utenti.

Le applicazioni che superano la soglia di cattivo comportamento perderanno posizioni privilegiate all’interno del Play Store. In particolare, verranno escluse dalle superfici di scoperta ad alto traffico, come le sezioni “Consigliati” o le raccomandazioni personalizzate, riducendo drasticamente la possibilità di acquisire nuovi utenti. Badge di avvertimento: Forse la misura più drastica riguarda la trasparenza verso il consumatore. Le schede delle app problematiche sul Play Store potranno mostrare un avviso rosso con la dicitura: “Questa app potrebbe consumare più batteria del previsto a causa di un’elevata attività in background“. Un simile avvertimento potrebbe scoraggiare notevolmente i download.

Crediti: 9to5Google

Verso un ecosistema più efficiente

Questa iniziativa si aggiunge alle metriche di qualità tecnica già esistenti, che monitorano arresti anomali e comportamenti non responsivi. Elevando l’efficienza energetica a fattore chiave di qualità, Google invia un messaggio chiaro agli sviluppatori: la priorità deve essere l’ottimizzazione del codice per garantire la longevità dei dispositivi.

Sebbene la data di entrata in vigore completa sia fissata per il 2026, le nuove metriche sono già disponibili per gli sviluppatori, corredate da strumenti di debugging aggiornati per aiutarli a identificare e risolvere i problemi di consumo energetico ben prima che le sanzioni diventino operative.

L’obiettivo finale è un ecosistema Android più maturo, dove la durata della batteria non sia compromessa da software poco curato.