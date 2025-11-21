Google presenta Nano Banana Pro: l’AI per immagini è ancora più potente

Google ha annunciato Nano Banana Pro, un nuovo modello di generazione e modifica di immagini che promette di ridefinire gli standard creativi digitali. Costruito sull’architettura avanzata di Gemini 3 Pro, non è solo un successore del precedente Nano Banana (basato su Gemini 2.5 Flash Image), ma rappresenta un salto di qualità, trasformando le visioni degli utenti in design di qualità studio con un controllo senza precedenti.

La nuova AI per immagini è progettata per mettere nelle mani di creatori, studenti e professionisti la capacità di creare visual accurati, con un rendering del testo notevolmente migliorato e una conoscenza del mondo ampliata.

Nano Banana Pro basato su Gemini 3: tutte le novità della nuova AI per immagini di Google

Crediti: Google

Ciò che distingue Nano Banana Pro è la sua integrazione con il ragionamento all’avanguardia di Gemini 3. In questo modo non si limita a produrre immagini, ma può creare contenuti utili: ad esempio, può trasformare idee e concetti in prototipi, rappresentare dati complessi come infografiche chiare o convertire note scritte a mano in diagrammi.

Grazie alla sua maggiore conoscenza del mondo e al ragionamento potenziato, è in grado di generare visual ricchi di contesto, come spiegazioni educative accurate su nuovi argomenti.

Crediti: Google

Inoltre, Nano Banana Pro può connettersi alla vasta base di conoscenza di Google Search per visualizzare informazioni in tempo reale. Questo significa che può creare un’istantanea rapida per una ricetta o visualizzare dati attuali, come il meteo o risultati sportivi.

Uno dei limiti storici dei modelli di generazione di immagini è stata la difficoltà nel produrre testo accurato e leggibile all’interno dell’immagine stessa. Nano Banana Pro risolve questo problema proprio grazie alla capacità di Gemini 3 di comprendere la profondità e le sfumature di testo.

Ora è possibile creare testo dettagliato utilizzando una varietà più ampia di texture, font e calligrafie. Inoltre, grazie al ragionamento multilingue potenziato di Gemini, gli utenti possono generare testo in più lingue.

Crediti: Google

La nuova AI per le immagini permette un editing migliorato: è possibile selezionare, rifinire e trasformare qualsiasi parte di un’immagine, regolare l’angolo della telecamera, modificare la messa a fuoco e applicare colori diversi. Il modello consente persino di trasformare l’illuminazione della scena, ad esempio cambiando una ripresa da giorno a notte. Le creazioni sono pronte per qualsiasi piattaforma, grazie alla disponibilità in risoluzione 2K e 4K.

Disponibilità per tutti: Nano Banana Pro è gratis

Crediti: Google

Nano Banana Pro è in fase di implementazione su prodotti e servizi Google, in versione gratuita limitata, con la possibilità di espandere le funzionalità tramite abbonamento. È disponibile nell’app Gemini, in Google Ads e tramite NotebookLM. Infine è stato incorporato un watermark digitale SynthID, che consente di individuare le immagini generate dall’IA di Google.