Google Maps e Foto si stanno aggiornando, un primo sguardo alle nuove icone

Google si prepara a un nuovo aggiornamento visivo per due delle sue applicazioni più utilizzate a livello globale: Google Maps e Google Foto.

Secondo recenti indiscrezioni, il colosso di Mountain View starebbe per introdurre nuove icone per entrambe le app, abbandonando il design attuale, caratterizzato da blocchi di colore netti, in favore di uno stile più fluido e moderno basato sui gradienti.

Ecco le nuove icone di Google Maps e Google Foto

Questo cambiamento, già anticipato dal recente restyling dell’app Google Home, non è una semplice scelta estetica. Rappresenta una decisione strategica precisa: la transizione definitiva di Google verso un approccio “AI-first”.

I loghi e le icone delle app sono da sempre un marcatore dei principali cambiamenti di identità per i grandi brand tecnologici. Molti utenti ricorderanno il massiccio rebranding del 2020, quando Google aggiornò le icone di molte sue app (come Gmail, Calendar e Drive) per sottolineare “esperienze più connesse” tra le varie piattaforme, una scelta che all’epoca generò anche una certa confusione a causa della somiglianza stilistica.

Oggi, il focus è cambiato. La nuova tendenza visiva, che privilegia sfumature e gradienti, vuole comunicare l’infusione pervasiva dell’intelligenza artificiale, in particolare del modello Gemini, all’interno dell’ecosistema di prodotti.

Le nuove icone per Maps e Foto non sono ancora state rilasciate ufficialmente. Sono state condivise in anteprima dal portale 9to5Google, che le ha ricevute da una fonte anonima. Sebbene non vi sia una data di lancio, l’elevato livello di rifinitura dei design trapelati suggerisce che il loro debutto potrebbe essere imminente.

L’analisi delle immagini mostra una chiara evoluzione stilistica. Per Google Foto, la forma iconica della “girandola” rimane sostanzialmente invariata. La vera novità risiede nell’eliminazione delle linee di separazione tra i quattro colori distintivi. Al loro posto, appare un gradiente che fonde morbidamente il rosso, il giallo, il verde e il blu, creando un effetto più dinamico.

Per Google Maps, le modifiche sono leggermente più strutturali. Sebbene l’icona mantenga la sua inconfondibile forma a “segnaposto”, il nuovo logo appare visibilmente più largo rispetto alla versione attuale. Anche qui, i diversi colori che compongono il pin non sono più settori distinti, ma sono uniti da una sfumatura continua.

Un altro dettaglio notato è la punta inferiore del segnaposto, che sembra essere stata ridisegnata con una curvatura più morbida.

Quando arriveranno le nuove icone?

L’azienda sta lavorando senza sosta per integrare funzionalità avanzate di Gemini in Google Foto, per una ricerca e un editing più potenti, e sta testando la sua integrazione in Google Maps per suggerimenti e navigazione più intelligenti.

È lecito presumere che il rilascio di queste nuove icone al grande pubblico coinciderà con il lancio di nuove e importanti funzionalità basate su Gemini all’interno delle due app.

Inoltre, è molto probabile che questo stile venga progressivamente adottato anche da altre applicazioni dell’universo Google che utilizzano la classica palette a quattro colori, uniformando l’identità visiva dell’azienda alla sua nuova missione focalizzata sull’intelligenza artificiale.