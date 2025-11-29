Google Keep, l’integrazione di Task procede con queste novità

Il percorso di unificazione degli strumenti di produttività di Google compie un altro passo fondamentale. Facendo seguito all’annuncio diramato il mese scorso, il colosso di Mountain View ha iniziato il rollout graduale per la migrazione dei promemoria da Google Keep a Google Tasks.

Ora Google Task sarà un po’ più utile

Sebbene l’azienda avesse inizialmente indicato una finestra temporale piuttosto ampia (citando la “seconda metà del 2025” per il completamento definitivo), i riscontri odierni confermano che la funzionalità è finalmente attiva su alcuni account selezionati. Gli utenti coinvolti in questa fase visualizzeranno un messaggio in-app con la dicitura: “I promemoria sono ora Google Tasks“.

Come cambia l’interfaccia e la gestione dei promemoria

La modifica più evidente riguarda l’interazione con l’icona della campanella situata nell’angolo in alto a destra delle note. Toccandola, il sistema confermerà che il promemoria verrà “salvato in Google Tasks”, visualizzando l’icona blu del servizio nella parte superiore della scheda.

Le opzioni rapide per la pianificazione temporale rimangono invariate:

Domani mattina

Domani sera

Prossima settimana

Scegli una data e un’ora (con intervalli di ripetizione)

Tuttavia, c’è un cambiamento sostanziale che potrebbe scontentare alcuni utenti storici: la migrazione rimuove i promemoria basati sulla posizione. Poiché Google Tasks non supporta nativamente la geolocalizzazione, le opzioni “Casa”, “Lavoro” o “Scegli un luogo” non sono più disponibili.

I dati di posizione esistenti nei vecchi promemoria non andranno persi, ma verranno convertiti in testo semplice all’interno della descrizione dell’attività.

Integrazione nell’ecosistema: Calendar e Notifiche

Una volta impostati, i promemoria appariranno nell’app Google Tasks e nella griglia di Google Calendar contrassegnati da un’etichetta “Da Keep”. Un tocco su questo badge permetterà di aprire rapidamente la nota originale, mantenendo un flusso di lavoro fluido.

È fondamentale notare un cambiamento tecnico nella gestione degli avvisi: l’app Google Keep smetterà di inviare notifiche per i promemoria impostati.

D’ora in poi, la gestione degli alert sarà demandata esclusivamente a Google Calendar o Google Tasks. Di conseguenza, è essenziale assicurarsi che almeno una di queste due applicazioni sia installata e configurata sul proprio dispositivo per non perdere scadenze importanti.

In termini di sincronizzazione, esiste una sfumatura importante riguardante le modifiche. Se si modifica il titolo della nota all’interno di Keep, il titolo del promemoria in Task non si aggiornerà automaticamente. Per rinominare il promemoria stesso, sarà necessario agire direttamente da Tasks o Calendar.

Al contrario, l’eliminazione è gestita in modo intelligente: cancellando una nota da Keep, Google chiederà all’utente se intende rimuovere sia il promemoria che la nota, o soltanto quest’ultima.

Limitazioni tecniche note

Sebbene la migrazione sia per la maggior parte lineare, Google ha imposto alcuni paletti tecnici per garantire la stabilità del sistema durante il trasferimento dei dati:

Limite numerico: È possibile avere fino a 100.000 task. Se i promemoria di Keep superano questo limite, quelli più vecchi non verranno migrati

È possibile avere fino a 100.000 task. Se i promemoria di Keep superano questo limite, quelli più vecchi non verranno migrati Lunghezza del testo: Se un promemoria di Keep è eccessivamente lungo, il titolo verrà troncato una volta migrato su Tasks

Se un promemoria di Keep è eccessivamente lungo, il titolo verrà troncato una volta migrato su Tasks Attività ricorrenti: Le regole di ripetizione sono state standardizzate. Se un’attività si ripete oltre ogni 1.000 giorni, settimane, mesi o anni, verrà adattata automaticamente a 1.000 (es. una ricorrenza di 2.000 giorni diventerà di 1.000)

Le regole di ripetizione sono state standardizzate. Se un’attività si ripete oltre ogni 1.000 giorni, settimane, mesi o anni, verrà adattata automaticamente a 1.000 (es. una ricorrenza di 2.000 giorni diventerà di 1.000) Limiti temporali estremi: Qualsiasi task con data impostata oltre l’anno 3000 verrà automaticamente anticipata all’anno 2900

Qualsiasi task con data impostata oltre l’anno 3000 verrà automaticamente anticipata all’anno 2900 Archivio storico: I promemoria non ricorrenti e più vecchi di un anno verranno spostati in una lista separata denominata “Vecchi promemoria di Google Keep”

Questa integrazione segna chiaramente la volontà di Google di centralizzare la gestione delle attività, rendendo Keep uno strumento dedicato puramente agli appunti e lasciando a Tasks e Calendar la gestione temporale, pur mantenendo un ponte funzionale tra le app.