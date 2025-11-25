Chrome, una delle funzioni desktop più amate arriva su Android

Chiunque utilizzi uno smartphone per navigare conosce fin troppo bene la sensazione di accumulare decine e decine di schede aperte, fino a quando il contatore di Google Chrome smette di mostrare un numero e si arrende con l’iconica, e forse un po’ beffarda, faccina sorridente “:)”.

Per decenni, gli sviluppatori hanno cercato di creare soluzioni software per una gestione più intelligente delle schede, offrendo strumenti per navigare nel caos dei nostri browser.

Fortunatamente, una delle soluzioni più efficaci e apprezzate dagli utenti desktop sta finalmente per approdare anche sui dispositivi Android: la possibilità di “fissare” le schede.

Le schede “fissate” arrivano su Google Chrome per Android

Google Chrome rende estremamente facile aprire nuovi contenuti in background, portando molti utenti a generare una lista infinita di pagine che spesso vengono dimenticate o perse nel mucchio. Sebbene alcuni riescano a orientarsi in questo labirinto digitale basandosi sulla memoria visiva o cronologica, per la maggior parte delle persone è necessario un aiuto organizzativo. Ecco perché Chrome per Android sta sperimentando uno strumento di “pinning”.

Esattamente come accade da anni sulla versione desktop del browser, dove le schede fissate si riducono a piccole icone posizionate all’estrema sinistra della barra, la versione mobile sta testando la medesima funzionalità. Le schede fissate su Android verranno posizionate in cima alla lista delle tab aperte, garantendo all’utente di sapere sempre dove trovare le risorse più importanti, che si tratti della casella email, di un documento di lavoro o di un articolo da leggere assolutamente.

Le prime tracce di questa novità sono state individuate nell’ultima versione “Canary” di Chrome per Android. Si tratta di una versione instabile utilizzata dagli sviluppatori e dai tester per provare le nuove funzioni prima del rilascio globale. La buona notizia è che questa funzione non sembra essere nascosta dietro complicati “flag” (impostazioni sperimentali) da attivare manualmente.

Come funzionano le schede “fissate” su Chrome per Android?

Il funzionamento è intuitivo e pensato per l’uso in mobilità: basta premere a lungo su una delle schede aperte nella visualizzazione a griglia per vedere apparire la nuova opzione “Fissa scheda” (Pin tab).

Una volta selezionata, la scheda viene spostata automaticamente all’inizio dell’elenco. Un dettaglio di design fondamentale, che dimostra l’attenzione di Google per l’esperienza utente, riguarda la sicurezza di queste schede: una volta fissata, la scheda perde la classica “X” per la chiusura. Questo impedisce di chiudere accidentalmente pagine cruciali con un tocco distratto. Per rimuoverla o chiuderla, sarà necessario premere nuovamente a lungo e selezionare l’opzione per “sbloccarla”.

Sebbene Chrome offra già opzioni di gestione come i “Gruppi di schede”, questa nuova funzionalità si propone come un’alternativa superiore per chi ha un piccolo gruppo di siti che visita regolarmente e che desidera mantenere sempre accessibili, senza dover ricorrere alla rigida struttura dei preferiti.

Al momento la funzione è limitata alla versione Canary, ma tutto lascia presagire che arriverà presto sulla versione stabile, migliorando la vita digitale di milioni di utenti Android.