Gemini è in grado di riconoscere le immagini generate, ecco come

Vi è mai capitato di fissare un’immagine ricevuta da un amico o comparsa nel vostro feed, chiedendovi se fosse uno scatto reale o il frutto di un sofisticato modello di intelligenza artificiale?

Fino a poco tempo fa, l’analisi forense casalinga si limitava alla ricerca di dettagli anatomici incongruenti: dita in più, arti posizionati in modo innaturale, volti sfocati sullo sfondo o distorsioni bizzarre. Tuttavia, con il rapido avanzamento della tecnologia generativa, questi “glitch” stanno diventando sempre più rari e i metodi di rilevamento tradizionali falliscono sistematicamente.

La soluzione di Google a un problema che ha contribuito a creare?

Crediti: Canva

Google ha deciso di rispondere a questa crescente incertezza non costringendo l’utente a rivolgersi a strumenti di terze parti, ma integrando una soluzione direttamente nel suo ecosistema. Sulla scia del recente annuncio riguardante nuovo Nano Banana Pro basato su Gemini 3, il colosso di Mountain View ha reso ufficiale l’arrivo della verifica delle immagini AI direttamente all’interno dell’app Gemini.

La proliferazione di immagini generate dall’IA, sempre più realistiche e ad alta fedeltà, ha reso urgente la necessità di strumenti di verifica affidabili. Google, essendo uno dei principali attori in questo settore e la fonte di una vasta porzione delle immagini sintetiche che circolano in rete, ha riconosciuto la propria responsabilità nell’aiutare gli utenti a distinguere i fatti dalla finzione.

La risposta tecnica a questo problema etico e pratico è l’integrazione del rilevatore SynthID. “Stiamo rendendo più facile per tutti verificare se un’immagine è stata generata o modificata dall’IA di Google direttamente nell’app Gemini“, ha dichiarato l’azienda. SynthID è una tecnologia di filigrana digitale (watermarking) proprietaria che incorpora segnali impercettibili all’occhio umano, ma chiaramente leggibili dal software, all’interno dei contenuti generati.

Dal momento della sua introduzione nel 2023, questa tecnologia ha “marchiato” oltre 20 miliardi di contenuti generati dall’IA. Grazie all’aggiornamento attuale, ogni singola immagine appartenente a questo vasto database può ora essere identificata e segnalata come artificiale direttamente tramite l’interfaccia di Gemini.

Come funziona la verifica?

Il funzionamento è stato progettato per essere intuitivo e accessibile a chiunque. Se un utente si imbatte in un’immagine sospetta e desidera confermarne le origini, può caricarla sull’app Gemini e porre domande dirette come: “Questa immagine è stata creata dall’IA di Google?” oppure “È generata dall’IA?“.

A quel punto, Gemini scansionerà il file alla ricerca della filigrana SynthID. Se l’origine dell’immagine è riconducibile a uno dei generatori di Google, il sistema non solo confermerà la natura sintetica del contenuto, ma utilizzerà le sue capacità di ragionamento per fornire ulteriore contesto all’utente.

Sebbene si tratti di un passo avanti per la trasparenza digitale, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei limiti attuali dello strumento. Il rilevatore è efficace esclusivamente per determinare se un’immagine è stata generata o modificata utilizzando gli strumenti proprietari di Google.

Gemini, al momento, non è in grado di rilevare se un’immagine è stata creata con strumenti di intelligenza artificiale gestiti da altre aziende (come Midjourney, DALL-E di OpenAI o Stable Diffusion). Se un’immagine non presenta la firma digitale SynthID di Google, il sistema non potrà certificarne la natura artificiale, anche qualora fosse palesemente falsa. Il rilevatore è già attivo e disponibile per la prova.