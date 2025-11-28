Gemini 3 Pro funziona così bene che i server Google sono sopraffatti dalle richieste

Il lancio dei nuovi modelli di intelligenza artificiale di Google si sta rivelando un’arma a doppio taglio: la qualità delle risposte ha generato un entusiasmo tale da costringere l’azienda a rivedere drasticamente i limiti di accesso per gli utenti gratuiti.

Gemini 3 Pro, Google abbassa i limiti gratuiti per soddisfare l’alta domanda

Crediti: Google

Come prevedibile, la risposta della comunità tecnologica e degli utenti al lancio di Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro è stata travolgente. I nuovi strumenti rappresentano un aggiornamento di spessore rispetto alle versioni precedenti, offrendo capacità di ragionamento e creatività nettamente superiori.

Purtroppo, però, questo successo immediato ha portato con sé una conseguenza inevitabile: un sovraccarico infrastrutturale che sta rendendo difficile l’accesso a chi non possiede un abbonamento a pagamento.

Risorse gratuite variabili

L’entusiasmo iniziale si è rapidamente scontrato con la realtà dei limiti imposti per gli utenti di Gemini “free”. Sembra che Google, colta quasi di sorpresa dall’enorme volume di traffico, abbia dovuto apportare modifiche silenziose ma significative alla quantità di risorse computazionali allocate per gli utenti del livello gratuito. Se fino a pochi giorni fa l’esperienza era fluida, ora molti utenti si trovano di fronte a messaggi di errore o limitazioni quando cercano di spingere l’AI verso i suoi nuovi confini.

In precedenza, la politica di utilizzo era chiara e quantificabile: gli utenti free potevano inviare fino a cinque prompt al giorno con Gemini 3 Pro, rispecchiando i limiti che erano in vigore per il predecessore, Gemini 2.5 Pro. Allo stesso modo, l’utilizzo di Nano Banana Pro permetteva la generazione di un massimo di tre immagini quotidiane.

Tuttavia, le regole del gioco sono cambiate nelle ultime ore. Per quanto riguarda Gemini 3 Pro, la promessa di un numero fisso di prompt è stata sostituita da una più vaga dicitura di “Accesso Base”, accompagnata dall’avvertenza che i limiti giornalieri “possono cambiare frequentemente”. Questa flessibilità, sebbene necessaria dal punto di vista tecnico per gestire i picchi di traffico, lascia l’utente finale nell’incertezza.

Tagli alla generazione di immagini e NotebookLM

L’accesso a Nano Banana Pro è stato ridotto da tre a due immagini al giorno. Google ha esplicitamente notato che questi limiti verranno resettati quotidianamente, ma che la soglia potrebbe variare in qualsiasi momento a causa dell’elevatissima domanda per le funzioni di editing e generazione di immagini, processi notoriamente esosi in termini di potenza di calcolo.

Le restrizioni non si fermano qui. Anche NotebookLM, lo strumento di Google per la sintesi e l’analisi dei documenti, sta subendo notevoli limitazioni di capacità. Il servizio ha dovuto temporaneamente revocare l’accesso alle funzionalità di creazione di Infografiche e Slide Deck per gli utenti gratuiti.

È interessante notare come persino gli utenti Pro, che pagano per il servizio, abbiano visto l’istituzione di alcuni limiti aggiuntivi, segno che l’infrastruttura globale è sotto forte stress.

Una nuova spinta verso l’abbonamento?

Sebbene queste limitazioni possano risultare frustranti per chi si affaccia per la prima volta a questi strumenti o per chi ne fa un uso sporadico, esse seguono una logica ferrea. La qualità e la complessità computazionale di Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro sono elevate; offrirle gratuitamente a una massa critica di utenti è un’operazione costosa e tecnicamente complessa.

La mossa di Google sembra indicare una chiara direzione strategica. Il livello gratuito sta diventando sempre più una “demo” limitata, destinata a mostrare le potenzialità del mezzo piuttosto che a fungere da strumento di lavoro quotidiano. Per gli appassionati, i professionisti o chiunque desideri esplorare a fondo le capacità della nuova AI senza il timore di vedere il proprio accesso bloccato dopo due domande, la soluzione suggerita da Big G è il passaggio al Piano AI Pro.

L’abbonamento sembra essere l’unica via percorribile per garantire un’esperienza utente stabile e priva di interruzioni continue. Resta da vedere se, una volta assestato il picco iniziale di curiosità, Google allenterà nuovamente la presa sui profili gratuiti o se questa “nuova normalità” restrittiva sarà lo standard per il futuro dell’AI consumer.