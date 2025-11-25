One UI 8.5, la beta per i Samsung Galaxy S25 è più vicina che mai

L’attesa per il prossimo grande passo nell’ecosistema software di Samsung sembra essere giunta quasi alla fine.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore, l’aggiornamento alla One UI 8.5, la versione dell’interfaccia utente destinata a debuttare nativamente con la futura serie Galaxy S26, è finalmente prossimo alla fase di test pubblico.

One UI 8.5 Beta, il primo firmware avvistato sui server Samsung

Crediti: Samsung

Dopo settimane di silenzio e speculazioni, la prima build beta della One UI 8.5 dedicata alla gamma Samsung Galaxy S25 è apparsa sui server di test del colosso sudcoreano. Questo avvistamento suggerisce che il rilascio ufficiale del programma beta potrebbe essere questione di giorni, o al massimo di un paio di settimane.

La notizia è stata portata alla luce dal noto informatore Tarun Vats, una fonte spesso affidabile quando si tratta di firmware Samsung non ancora rilasciati. Vats ha individuato specifiche stringhe di codice che non lasciano spazio a dubbi sulle intenzioni dell’azienda.

Le versioni del firmware avvistate sono le seguenti:

S938NKSU7ZYKP

S938NOKR7ZYKP

S938NKSU7CYKP

Nel gergo tecnico di Samsung, questi particolari nomi di build sono indicativi di una fase di test interno molto avanzata, che precede tipicamente il rilascio di una beta destinata agli utenti finali. La presenza di queste build sui server significa che il software è stato compilato ed è in fase di validazione, l’ultimo step prima dell’apertura dei cancelli per gli sviluppatori e gli appassionati iscritti al programma beta.

Il ritardo di novembre e il legame con Galaxy S26

L’arrivo di questa build rappresenta un sospiro di sollievo per la community. Originariamente, infatti, i piani di Samsung prevedevano il lancio del programma beta della One UI 8.5 già nel mese di novembre. Tuttavia, la roadmap ha subito uno slittamento imprevisto.

Secondo fonti vicine all’azienda, il ritardo sarebbe stato causato da modifiche strategiche e tecniche relative allo sviluppo della prossima generazione di flagship, la linea Galaxy S26. Essendo la One UI 8.5 il software che accompagnerà il lancio dei dispositivi del prossimo anno, è plausibile che Samsung abbia voluto assicurarsi che le nuove funzionalità fossero perfettamente allineate con l’hardware in arrivo.

Con la comparsa del nuovo firmware di test, sembra che questi ostacoli siano stati definitivamente superati e che l’azienda sia pronta a riprendere la marcia.

La roadmap teorica

Sebbene la One UI 8.5 sia pensata per essere alla base della serie Galaxy S26, saranno i possessori degli attuali Galaxy S25 a sperimentarne per primi le novità. Questo approccio permette a Samsung di raccogliere feedback preziosi su larga scala prima del lancio commerciale dei nuovi dispositivi.

Se l’azienda dovesse seguire il suo consueto modus operandi, possiamo aspettarci il lancio inaugurale della beta quasi certamente nel mercato domestico entro la fine di dicembre. Subito dopo, il programma verrà esteso ai mercati chiave internazionali.

I paesi che storicamente ricevono l’accesso prioritario includono:

Stati Uniti

Germania

India

Regno Unito

Per gli utenti italiani, come spesso accade, potrebbe essere necessario attendere la versione stabile o un’eventuale seconda fase di espansione, ma l’avvio del programma in Germania è solitamente un ottimo indicatore dell’imminente arrivo del software in Europa.