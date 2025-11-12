Galaxy Ring sarà l’asso nella manica degli occhiali smart Samsung

L’ecosistema Samsung si prepara a una svolta strategica che potrebbe ridefinire l’interazione con la realtà estesa (XR). Il Galaxy Ring, l’anello intelligente del colosso coreano, non sarà più relegato al solo monitoraggio della salute e del fitness.

Si profila, infatti, come un elemento di controllo centrale e intuitivo per l’intera gamma di dispositivi XR di Samsung, a partire dal visore Galaxy XR fino ai futuri occhiali smart, posizionandosi come un vero e proprio asso nella manica.

Galaxy Ring funzionerà da controller per gli occhiali Samsung

Crediti: Samsung

La notizia, che sta rapidamente guadagnando slancio, emerge da un’analisi approfondita del file APK (il pacchetto di installazione dell’app) di Samsung Galaxy Ring Manager, condotta dalla testata specializzata Android Authority. All’interno del codice sorgente è stata identificata una stringa inequivocabile: “ring gesture for glasses” (gesture dell’anello per gli occhiali).

Questo indizio non lascia spazio a molti dubbi: Samsung sta attivamente sviluppando funzionalità specifiche, basate sull’anello, per permettere agli utenti di interagire con i suoi occhiali connessi.

L’integrazione del Galaxy Ring assume un’importanza cruciale se si considerano le differenze hardware tra i vari dispositivi. Il visore Galaxy XR è equipaggiato con molteplici fotocamere dedicate al tracciamento avanzato dei movimenti delle mani (hand-tracking).

Al contrario, i futuri occhiali smart di Samsung, per mantenere un design snello, leggero e socialmente accettabile, molto probabilmente non disporranno di questa complessa tecnologia di tracciamento.

È qui che il Galaxy Ring entra in gioco come soluzione elegante ed efficiente. L’anello offrirà un metodo di input discreto, che non richiederà di alzare le mani o toccare goffamente la montatura. Si ipotizza che gesti semplici, come il “doppio pinch” (pizzicare due volte pollice e indice), possano essere utilizzati per selezionare elementi dell’interfaccia utente o confermare azioni.

Questo risulterebbe significativamente più intuitivo e rapido rispetto all’affidarsi esclusivamente a un piccolo touchpad integrato nell’asticella degli occhiali.

Un supporto in più a Galaxy XR

Dato che l’azienda ha già confermato che i suoi futuri dispositivi indossabili si baseranno sulla piattaforma unificata Android XR, è altamente probabile che queste funzionalità si estendano nativamente anche al visore Galaxy XR, il primo dispositivo al mondo basato su tale sistema operativo.

Sebbene il visore disponga già di un sofisticato tracciamento delle mani, l’anello non sarebbe un accessorio ridondante. Potrebbe agire da supporto, migliorando la precisione dei gesti o, ancora più importante, aggiungendo un set di comandi rapidi e scorciatoie.

L’anello potrebbe funzionare come un tasto di scelta rapida per azioni specifiche, affinando ulteriormente la navigazione dell’interfaccia utente e l’esperienza complessiva di mixed reality.

L’azienda detiene inoltre un brevetto che descrive esplicitamente l’uso dell’anello per controllare un’ampia gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet e laptop. L’integrazione con l’XR è, di fatto, l’evoluzione naturale di questa visione.

Samsung sta investendo molto anche sul fronte del design, collaborando con marchi di moda come Gentle Monster e Warby Parker per garantire che gli occhiali smart siano prima di tutto accessori esteticamente validi. Le indiscrezioni indicano un lancio scaglionato: una prima generazione nel 2026, forse priva di display AR (Realtà Aumentata), seguita da una seconda generazione nel 2027 dotata di display.

In questo scenario, il Galaxy Ring si configura come il collante funzionale: un dispositivo indossabile 24/7 che non solo monitora la salute, ma trasforma un semplice accessorio di moda in un potente e discreto strumento di input, fondamentale per il successo della nuova era di computing spaziale di Samsung.

Questa mossa si inserisce perfettamente nella strategia di Samsung di creare un ecosistema di prodotti vasto e profondamente interconnesso. Il Galaxy Ring può già essere utilizzato, ad esempio, per silenziare le sveglie o per scattare foto a distanza sugli smartphone Galaxy.