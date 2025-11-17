I Galaxy Buds 4 permetteranno di “agitare” la testa per controllare lo smartphone

Samsung si prepara a introdurre un cambiamento significativo nel modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi mobili, partendo dagli auricolari.

I Galaxy Buds 4 Pro, attesi insieme alla serie Galaxy S26 all’inizio del prossimo anno, integreranno un’innovativa funzione di controllo basata sui movimenti della testa.

Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: arrivano le gesture con la testa

Crediti: Android Authority

Questa anticipazione non proviene da voci vaghe, ma da prove concrete scoperte all’interno del codice e delle animazioni del firmware One UI 8.5, la prossima versione dell’interfaccia utente Samsung. Le informazioni, emerse grazie a un’analisi approfondita del software, offrono uno sguardo dettagliato non solo sulle nuove funzionalità, ma anche sul design hardware dei dispositivi.

La novità più dirompente è senza dubbio l’introduzione della funzione “Head Gestures“. Sebbene tecnologie simili esistano già in forma limitata su prodotti concorrenti, come i Sony WF-1000XM5 o i Google Pixel Buds Pro 2 (principalmente per rispondere o rifiutare chiamate), l’implementazione di Samsung sembra essere molto più completa e integrata nell’ecosistema.

Secondo quanto rivelato dalle stringhe di codice, gli utenti dei Galaxy Buds 4 Pro potranno:

Rispondere a chiamate e notifiche semplicemente annuendo o scuotendo la testa

semplicemente annuendo o scuotendo la testa Gestire avvisi e promemoria , come sveglie, timer e appuntamenti del calendario, con un gesto del capo

, come sveglie, timer e appuntamenti del calendario, con un gesto del capo Interagire con l’assistente AI , rispondendo “sì” o “no” a domande dirette o terminando una conversazione

, rispondendo “sì” o “no” a domande dirette o terminando una conversazione Controllare la riproduzione delle notifiche, avviando la lettura ad alta voce o interrompendola

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Questa suite di controlli hands-free è pensata per tutte quelle situazioni in cui non è possibile o comodo utilizzare le mani o la voce per interagire con lo smartphone, rappresentando un notevole passo avanti in termini di accessibilità e praticità.

Un design rifinito

Le animazioni trapelate confermano anche un’evoluzione nel design, che era già stato anticipato da alcuni render nei mesi scorsi. I Galaxy Buds 4 Pro, il cui nome in codice è “Bach” (mentre i Buds 4 standard sono noti come “Handel“), manterranno il design con stelo introdotto con la serie Galaxy Buds 3, ma con raffinamenti sostanziali.

Samsung sembra abbandonare l’estetica spigolosa e “triangolare” dei Buds 3 Pro in favore di uno stelo più piatto e sottile. Sparisce anche la distintiva “Blade Light” (la barra luminosa sullo stelo), sebbene i pinch controls sembrino rimanere al loro posto. Il risultato è un look più pulito e, presumibilmente, più ergonomico.

Crediti: Android Authority

Anche la custodia di ricarica è stata completamente riprogettata. A differenza del modello precedente, dove gli auricolari venivano inseriti verticalmente, i Buds 4 Pro si posizioneranno orizzontalmente all’interno del case, in modo simile ai modelli premium di altri brand e ai vecchi Galaxy Buds 2 Pro. Questo cambiamento dovrebbe rendere più semplice e immediato riporre e prelevare gli auricolari.

La nuova custodia sembra inoltre integrare due novità hardware: un pulsante fisico vicino alla porta USB-C che, con un doppio clic, permetterebbe di far squillare lo smartphone (funzione “Trova il mio telefono”), e una piccola fessura che suggerisce la presenza di un altoparlante integrato, utile per localizzare la custodia stessa in caso di smarrimento.

Un aggiornamento significativo

Le indiscrezioni su One UI 8.5 confermano anche il ritorno di funzionalità già note e apprezzate, come la Registrazione 360°, il Controllo Adattivo del Rumore (Adaptive Noise Control) e l’accoppiamento rapido con smartphone e tablet.

Sebbene non ci sia ancora conferma che il modello standard dei Galaxy Buds 4 adotterà lo stesso identico design dei Pro, è probabile che Samsung mantenga la linea estetica coerente, come fatto con la generazione precedente.

Nel complesso, i Galaxy Buds 4 Pro si profilano come un aggiornamento sostanziale. Con un design più maturo che si allontana dalle critiche di “copia” degli AirPods mosse alla serie Buds 3, una custodia più funzionale e l’introduzione di controlli hands-free realmente innovativi, Samsung sembra pronta a tornare in grande stile nel mercato affollato degli auricolari true wireless.