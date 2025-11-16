Display LTPO? No, i futuri iPhone avranno di meglio

Apple si prepara a orchestrare la prossima evoluzione nel campo dei display per smartphone, un settore dove ha spesso dettato il ritmo dell’innovazione.

Dopo aver stabilito un nuovo standard con l’introduzione dei pannelli LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) a partire dalla generazione di iPhone 13 Pro e Pro Max, l’azienda di Cupertino sta già volgendo lo sguardo al futuro.

Cosa c’è di meglio dei display LTPO? Apple lo sa

Crediti: Google

Il successore designato della tecnologia LTPO ha un nome: HMO (High Mobility Oxide), una tecnologia emergente che promette di superare l’attuale standard sotto ogni aspetto fondamentale.

La tecnologia LTPO ha rappresentato una svolta significativa, permettendo ad Apple di implementare funzioni avanzate come ProMotion, con refresh rate variabile fino a 120Hz, e l’Always-On display, ottimizzando il consumo energetico scendendo fino a 1Hz. Tuttavia, la ricerca e sviluppo non si ferma e, secondo un recente report internazionale, Apple sarebbe già al lavoro per avviare la transizione verso i pannelli HMO.

Non si tratta, è bene precisarlo, di un cambiamento imminente. La tecnologia HMO è ancora in una fase relativamente embrionale e, secondo le stime, ci vorranno “alcuni anni” prima che possa debuttare sul prodotto finito.

Ciò nonostante, la direzione strategica sembra chiara. Se Apple deciderà di “scommettere tutto” sull’HMO, è altamente probabile che l’intero settore degli smartphone di fascia alta segua a ruota, replicando esattamente quanto accaduto con l’adozione dell’LTPO.

Che vantaggi ha la tecnologia HMO?

Cosa rende l’HMO così superiore all’attuale e apprezzato LTPO? Le ragioni del potenziale passaggio sono tre, e tutte di impatto diretto sull’esperienza finale dell’utente.

Il primo vantaggio chiave dei display HMO è la loro capacità di supportare risoluzioni significativamente più elevate. Questo aspetto è cruciale per la strategia a lungo termine di Apple.

Se l’azienda continuerà ad aumentare le dimensioni degli schermi dei futuri iPhone, la tecnologia HMO permetterà di incrementare parallelamente la risoluzione, mantenendo (o persino superando) l’attuale livello di nitidezza e densità di pixel (PPI) a cui gli utenti sono abituati.

Forse l’aspetto più atteso è che i pannelli HMO consumano meno energia rispetto ai display LTPO. In un’epoca in cui la durata della batteria rimane uno dei fattori decisivi nell’acquisto di uno smartphone, un display più efficiente è un vantaggio competitivo enorme.

Questo minor assorbimento energetico non solo estenderebbe l’autonomia quotidiana, ma si integrerebbe perfettamente con altre innovazioni hardware, come le vociferate batterie con anodi in silicio-carbonio, amplificandone ulteriormente i benefici.

Il terzo vantaggio è di natura economica e industriale: produrre pannelli HMO costa meno rispetto ai loro omologhi LTPO. Questa non è solo una buona notizia per i margini di profitto di Apple, ma potenzialmente anche per i consumatori.

Una riduzione dei costi di produzione potrebbe permettere all’azienda di mantenere i prezzi di listino più stabili nelle generazioni future, assorbendo i rincari di altre componenti.

La combinazione di questi tre fattori rende la tecnologia HMO estremamente attraente. Sebbene l’industria si sia ormai abituata ai processi produttivi dell’LTPO, il solo incentivo dei costi di produzione inferiori potrebbe essere sufficiente a convincere la maggior parte dei produttori di smartphone a effettuare la transizione nei prossimi anni, almeno per i loro modelli di punta.