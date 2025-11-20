Eureka lancia le offerte Black Friday: il meglio delle pulizie tech, con sconti fino al 60%!

Prima del periodo natalizio c’è un altro grande momento dedicato agli sconti: si tratta dell’evento dell’anno per chi cerca le migliori offerte, con ribassi assurdi e occasioni imperdibili su Amazon. Sì, stiamo parlando del Black Friday: il celebre venerdì nero è arrivato in anticipo con Eureka e questo è il momento perfetto per passare ad un robot aspirapolvere o provare i vantaggi di una lavapavimenti premium a prezzo super conveniente!

Il Black Friday di Eureka comincia adesso: robot aspirapolvere e lavapavimenti in promozione su Amazon

Nella pagina su Amazon dedicata alle offerte Eureka trovi tutte le occasioni dedicate al Black Friday, con sconti assurdi anche oltre il 60%. In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato per voi alcune delle occasioni più ghiotte: la cura dei pavimenti passa da soluzioni premium dotate delle ultime tecnologie e grazie alle promozioni del momento è possibile risparmiare davvero un bel po’.

Eureka J15 Max Ultra

La nostra panoramica delle offerte per il Black Friday si apre con un modello premium, ora in promo con uno sconto del 25%. Eureka J15 Max Ultra scende a 899,9€: l’occasione perfetta per chi cerca un robot aspirapolvere completo sotto ogni aspetto, dallo stile elegante e con funzionalità al top.

Questo modello è stato progettato per offrire una pulizia più profonda, intelligente e senza problemi. La sua straordinaria capacità di aspirazione di 22.000 PA lo posiziona al livello degli aspirapolvere tradizionali da pavimento, garantendo un’efficace rimozione di sporco e residui.

Il segreto della sua copertura risiede nel sistema a doppia estensione, che espande sia la spazzola laterale che il panno, assicurando il 100% di copertura di bordi e angoli. Inoltre il robottino applica una forza costante verso il basso di 7N per un lavaggio più profondo.

L’intelligenza del dispositivo è guidata dal sistema di visione IntelliView KI 2.0, che combina sensori a infrarossi e visione Full HD per evitare gli ostacoli e rilevare con precisione oltre 200 oggetti. Per chi possiede animali domestici, il design FlexiRazor riduce efficacemente i grovigli di peli e capelli, con lame che lavorano a 400 movimenti al minuto. La stazione di svuotamento offre un sistema di auto-pulizia che lava i panni con acqua calda a 80°C e li asciuga con aria calda a 55°C, riducendo al minimo il lavoro manuale.

Eureka J15 Evo Ultra

Il modello Eureka J15 Evo Ultra rappresenta la giusta soluzione per la fascia medio-alta: il prezzo scende a 449,9€ (con uno sconto del 25%), una cifra più accessibile ma senza rinunciare alle prestazioni di pulizia.

Anche in questo caso abbiamo una potenza al top grazie alla sua aspirazione massima di 22.000 PA, paragonabile a quella di un aspirapolvere verticale tradizionale e che permette di sollevare efficacemente sporco e detriti annidati in profondità.

Una delle caratteristiche più innovative è il sistema di lavaggio con ScrubExtend, che estende automaticamente il mocio per garantire una pulizia accurata anche in aree difficili come gli angoli. Per le case con animali domestici, la spazzola laterale DragonClaw e il rullo spazzola sono progettati per essere anti-groviglio, prevenendo i grovigli di peli e capelli.

Inoltre, il robot è un esperto nella pulizia dei tappeti: quando li rileva, solleva automaticamente i moci di 12 mm per evitare di bagnarli, aumentando la potenza dell’aspirazione per un’igiene più profonda.

La sua stazione All in One automatizza la manutenzione, includendo la pulizia e l’asciugatura automatica con aria calda fino a 55 °C, e l’auto-svuotamento in un sacchetto da 3 litri, per una durata fino a 75 giorni.

Eureka FloorShine 880

La fiera tech di Berlino – IFA 2025 – ha visto il debutto di FloorShine 880, studiato per offrire prestazioni di pulizia eccezionali unite a una sorprendente facilità d’uso, e ora disponibile all’acquisto in occasione delle promo Black Friday. Il prezzo è di 489,9€, con uno sconto del 15% su quello di listino!

L’efficacia di FloorShine 880 deriva dal suo motore da 300W con una potenza di aspirazione che raggiunge i 24.000 PA e una spazzola rotante da 450 giri/min. L’efficacia meccanica è ulteriormente aumentata dalla pressione esercitata a terra: grazie al serbatoio dell’acqua pulita riposizionato al di sopra della spazzola, il dispositivo applica una forza verso il basso di 45 N in condizioni di serbatoio pieno, facilitando l’eliminazione anche delle macchie più ostinate.

Il suo design a inclinabile a 180° permette di pulire senza sforzo sotto mobili bassi e divani, raggiungendo un’altezza di soli 13 cm. Un’altra caratteristica fondamentale è la pulizia dei bordi su tre lati, eliminando gli angoli trascurati lungo i battiscopa.

La spazzola, con il suo design Anti-Tangle 4.0, garantisce un’esperienza senza grovigli anche con capelli lunghi fino a 50 cm. La manovrabilità è resa quasi automatica dall’innovativo sistema Dual-Direction Self-Propelling, dotato di doppi motori e servomeccanismi che assistono l’utente sia nel movimento in avanti sia in quello all’indietro, rilevando precisamente la direzione del movimento.

La pulizia automatica è uno dei punti di forza di FloorShine 880, grazie a un sistema completamente aggiornato. Il ciclo di autopulizia utilizza acqua calda a 100 °C – sciogliendo efficacemente grasso e sporcizia – per poi procedere con l’asciugatura ad aria calda a 75 °C, per prevenire l’insorgenza di muffa e odori sgradevoli.

Eureka RapidWash NEW730

Le offerte Black Friday di Eureka si concludono con una lavapavimenti Wet & Dry d’eccezione: RapidWash NEW730 ti permette di entrare nel mondo delle pulizie tech al prezzo di 299,9€, con uno sconto del 40%.

Una piccola rivoluzione nella cura dei pavimenti grazie alla sua capacità di aspirare sporco umido e secco e di lavare le superfici in modo rapido e veloce, con una potenza di aspirazione di ben 21.600 PA. Per affrontare le macchie ostinate, NEW730 vanta un sistema di autopulizia avanzato con acqua calda a 85 °C che disinfetta e scioglie lo sporco grasso.

Dopo l’uso, l’asciugatura rapida ad aria calda a 80 °C in soli 5 minuti impedisce la formazione di muffe e odori. Ideale per chi ha animali domestici, il design Anti-Tangle 2.0 riduce i grovigli di capelli e peli mentre la pulizia sotto i mobili è facilitata dal corpo inclinabile a 170°.

