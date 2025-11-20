ECOVACS X11 OmniCyclone è il campione del Black Friday, con 300€ di sconto

A pochi giorni di distanza dalla nostra guida all’acquisto dei migliori robot ECOVACS, ecco che finalmente le occasioni dedicate al Black Friday sono iniziate. Sotto i riflettori c’è DEEBOT X11 OmniCyclone, il top di gamma della linea: si tratta di un alleato prezioso nella cura dei pavimenti, dotato di funzionalità avanzate, le ultime tecnologie di punta del brand ed ora un ghiotto sconto del 23%.

Inoltre l’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi e i benefici dell’acquisto sullo store più affidabile (e l’immancabile spedizione Prime).

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone scende al miglior prezzo per il Black Friday: il robot top di gamma col 23% di sconto

Crediti: ECOVACS

DEEBOT X11 OmniCyclone si presenta come il primo robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost, segnando un salto generazionale nella capacità di coprire grandi superfici senza interruzioni e nella semplificazione della manutenzione.

Progettato per affrontare le sfide più comuni, dalla pulizia dei bordi ai grovigli di capelli, passando per la rimozione dello sporco ostinato e l’eliminazione del fastidio dei sacchetti, X11 OmniCyclone promette di portare la cura dei pavimenti a un livello di autonomia mai visto prima.

Autonomia alle stelle

Crediti: ECOVACS

L’innovazione centrale risiede nella sua combinazione di potenza e autonomia, supportata da una stazione completamente riprogettata. La tecnologia PowerBoost trasforma l’esperienza di pulizia grazie a una ricarica ultrarapida e a una libertà di pulizia senza interruzioni.

L’algoritmo di auto-ottimizzazione riserva dinamicamente la potenza per dare priorità al completamento di spazi interi, mentre la tecnologia PowerBoost ripristina il 6% di potenza della batteria​ in 3 minuti durante gli intervalli di pulizia di routine con il mocio.

PureCyclone e lavaggio con acqua calda

Crediti: ECOVACS

A completare questo quadro di autonomia, ECOVACS introduce la prima stazione OmniCyclone con tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty, un’innovazione che libera gli utenti dal compito di sostituire i sacchetti antipolvere.

Un elemento chiave per l’igiene è il lavaggio a immersione in acqua calda, a una temperatura costante di 75°C: questo scioglie e rimuove lo sporco più ostinato, garantendo che il rullo del mocio sia pulito a fondo.

Potenza e intelligenza

Crediti: ECOVACS

La potenza di aspirazione non è da meno: la soluzione BLAST rinnovata genera un flusso d’aria senza precedenti da 18 l/s e una potenza di aspirazione fino a 19.500 PA. Questo si traduce in un aumento del 140% nella rimozione delle polveri sottili e un aumento del 262% nella rimozione dei capelli dai tappeti.

DEEBOT X11 OmniCyclone eccelle anche nel lavaggio grazie al sistema OZMO ROLLER 2.0: con una pressione di 3.800 PA, permette al robot di rimuovere facilmente le macchie più ostinate strofinando il pavimento a 200 giri al minuto.

L’intelligenza artificiale entra in gioco con il rilevamento delle macchie tramite AI 2.0 che consente al dispositivo di personalizzare la strategia di pulizia in base al tipo e alla gravità della macchia. Tra le altre tecnologie di punta abbiamo:

ZeroTangle 3.0 – il sistema che evita la formazione di grovigli di peli e capelli;

– il sistema che evita la formazione di grovigli di peli e capelli; TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning – consente al robot di scivolare lungo i battiscopa, per una pulizia perfetta da parete a parete;

– consente al robot di scivolare lungo i battiscopa, per una pulizia perfetta da parete a parete; TruePass – il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici, per superare facilmente ostacoli fino a 2,4 cm e gradini continui fino a 4 cm di altezza;

– il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici, per superare facilmente ostacoli fino a 2,4 cm e gradini continui fino a 4 cm di altezza; AIVI 3D 3.0 Omni-Approach – il sistema di navigazione che combina luce strutturata e sensore perimetrale per un riconoscimento preciso degli oggetti e una pianificazione dei percorsi in tempo reale.

Insomma, DEEBOT X11 OmniCyclone è molto più di un semplice robot aspirapolvere: è un sistema di pulizia autonomo e potente che offre un’esperienza notevolmente superiore con una manutenzione minima. In occasione del Black Friday scende a 999€, con un risparmio di ben 300€ sul prezzo di listino (1.299€). La promozione durerà per tutto il periodo promozionale, fino al 1 dicembre.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2

Il risparmio è importante, specialmente durante il periodo del Black Friday: se stai cercando un robot aspirapolvere meno premium, ma che non rinuncia a potenza e funzioni intelligenti, allora vi consigliamo anche ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2. Il robottino è in promozione a soli 399€, con un risparmio di quasi il 50% rispetto al prezzo solito.

Un’occasione altrettanto ghiotta per chi punta a rivoluzionare le pulizie di casa con un alleato tech, ma restando nella fascia media.

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.