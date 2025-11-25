Non bastavano i robot: ora Dreame annuncia i suoi smart TV

Da robot aspirapolvere, lavapavimenti e asciugacapelli ai televisori il passaggio è breve: vista la sua esperienza nel campo della smart home, Dreame ha deciso di andare oltre e ha annunciato i suoi primi TV. Si tratta di due modelli sviluppati da Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., svelati prima a IFA, poi agli AB Innovation Days e ora è confermata anche la presenza al CES 2026 di Las Vegas.

Dreame TV S100 e V3000 sono i primi televisori smart del brand: si apre un nuovo mercato dopo i robot aspirapolvere

V3000 – Crediti: Dreame

Entrambi i dispositivi sono dotati di pannelli con Aura Mini LED – che combina le tecnologie QLED e mini LED –, per una gamma di contrasto migliorata ed un controllo preciso della luminosità massima.

Il modello di punta è Dreame V3000, dotato di uno schermo Black Crystal True Color Screen con una riflettività di appena l’1,8%, progettato per eliminare i riflessi negli ambienti luminosi. Il dispositivo raggiunge un picco di luminosità notevolmente superiore, pari a 2.800 nit, con una profondità colore a 10 bit, una copertura DCI-P3 del 98% e una precisione del colore di ΔE≈0.7.

Il televisore è adatto anche al gaming grazie alla frequenza di aggiornamento di 300 Hz, un input lag di 5,3 ms e il supporto a tecnologie avanzate come VRR, ALLM e AMD FreeSync Pro. La parte audio è affidata ad una soundbar integrata chiamata Dreame Master Sound System con configurazione 2.1.2, certificazione Dolby Atmos e subwoofer dedicato.

S100 – Crediti: Dreame

L’altro modello annunciato è Dreame S100: in questo caso abbiamo sempre un pannello a 10 bit, con tecnologia QLED+ e una luminosità di picco di 1.000 nit. Il processore Dreamind Pro AI esegue l’upscaling intelligente dei contenuti 2K portandoli vicino al 4K, adattando al contempo colore e nitidezza per immagini naturali e vivide. Integra una soundbar da 70W con 11 driver e supporto Dolby Atmos: per entrambi i televisori l’audio crea un campo sonoro a 270°.

Mancano ancora informazioni sull’uscita: tuttavia non è da escludere che possano debuttare anche in Europa, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.

I piani di Dreame per il futuro

Se l’ampliamento della sua linea di prodotti con i televisori smart vi sembra naturale e in linea con il resto del pacchetto – parliamo pur sempre di prodotti per la casa – ci sono un paio di novità in arrivo che niente hanno a che fare con la domotica.

L’ecosistema si espanderà anche con uno smartphone, anche se per ora abbiamo solo un criptico teaser. Le avventure di Dreame continueranno anche nel settore delle auto elettriche: è stata la stessa compagnia a confermarlo e il lancio dovrebbe avvenire nel 2027.