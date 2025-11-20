I robot aspirapolvere Dreame scendono di prezzo per il Black Friday, con sconti fino al 40%!

Passare alle pulizie tech con un robot aspirapolvere è parecchio vantaggioso: il risparmio di tempo e la convenienza che offre un sistema automatizzato sono impareggiabili.

Il Black Friday è il momento ideale: che si tratti di provare per la prima volta un robottino o sostituire quello vecchio, durante questo periodo è possibile accedere a sconti significativi, spesso i migliori dell’anno. Dopo avervi presentato le migliori lavapavimenti Dreame, ora tocca ai robot con quattro occasioni da non perdere!

Le offerte di Dreame per il Black Friday continuano: ecco i migliori robot aspirapolvere da comprare adesso

Le occasioni targate Dreame per il Black Friday dureranno fino al 1° dicembre e ovviamente in tutti i casi è presente la spedizione Prime, sinonimo di qualità e garanzia di sicurezza. Nella pagina dedicata trovate tante soluzioni dedicate alle pulizie tech: ci sono lavapavimenti, vacuum cleaner e i migliori robot aspirapolvere Dreame, con sconti che possono raggiungere anche il 40%.

Nel nostro caso abbiamo selezionato per voi quattro modelli imperdibili: si tratta di robottini appartenenti a varie fasce di prezzo e ogni modello è un’occasione!

Aqua 10 Utra Roller Complete

Crediti: Dreame

Con Aqua 10 Utra Roller Complete potrete dimenticare totalmente la cura dei pavimenti: penserà a tutto il vostro nuovo alleato, piccolo ma potente e intelligente. Il modello più premium tra quelli che vi proponiamo, in sconto a 999€: una soluzione di punta dal prezzo di listino di ben 1.499€.

Immaginate Aqua 10 Ultra Roller Complete come un maggiordomo super-intelligente per la pulizia: non solo ha una forza d’aspirazione incredibile di 30.000 PA, ma lava il pavimento con un mocio che si risciacqua continuamente (grazie alla tecnologia AquaRoll), e poi, una volta finito, si igienizza da solo nell’apposita base con il sistema ThermoHub a 100°C.

Il tutto condito con una buona dose di intelligenza avanzata fornita dai sistemi OmniSight 2.0 e AstroVision, che utilizzano l’AI per rilevare ed evitare oltre 240 ostacoli con alta precisione.

Dreame L40 Ultra AE

Crediti: Dreame

Potenza e stile, senza dimenticare funzionalità intelligenti utili per la cura dei pavimenti e l’auto-manutenzione: Dreame L40 Ultra AE scende a 479€ per il Black Friday e diventa una delle migliori scelte sotto i 500€.

Il robot è un sistema avanzato all-in-one senza compromessi: l’aspirazione Vormax da 19.000 PA garantisce una pulizia profonda delle superfici, senza residui, in combinazione con una spazzola principale in gomma e una spazzola TriCut. Grazie a questo sistema l’aspirapolvere rimuove anche le particelle più piccole da pavimenti e tappeti, riducendo i grovigli di peli e capelli.

La tecnologia MopExtend permette di raggiungere angoli e bordi delle stanze tramite un mocio estendibile mentre la stazione di ricarica offre un’igiene totale grazie al lavaggio con acqua calda a 75°C. L’esperienza di auto-manutenzione è completata da un sistema di svuotamento da 3,2 litri, per un’autonomia fino a 100 giorni.

Dreame L40s Pro Ultra

Crediti: Dreame

I robot aspirapolvere del brand non sono semplici accessori per le pulizie ma si presentano come dei veri e propri elementi d’arredo, per non far sfigurare nessuna stanza. Dreame L40s Pro Ultra prende alla lettera questa filosofia, con un’elegante colorazione nera ed un design stiloso: il robottino è in offerta a 599€, con un risparmio del 33% rispetto al prezzo consigliato.

Questo modello è progettato per garantire una copertura completa sfruttando soluzioni intelligenti. Offre un’aspirazione Vormax estremamente potente, raggiungendo i 19.000 PA per rimuovere lo sporco ostinato da pavimenti e tappeti. La doppia spazzola antigroviglio HyperStream assicura zero grovigli, anche con peli e capelli lunghi.

Il robot non lascia angoli scoperti, estendendo i moci e la spazzola laterale per garantire il 100% di copertura di bordi e angoli. La stazione PowerDock multifunzione rivoluziona la manutenzione: pulisce i moci con acqua calda a 75°C e permette fino a 100 giorni di utilizzo senza svuotare manualmente la polvere. La navigazione avanzata, potenziata da luci a LED, riconosce ed evita oltre 180 tipi di oggetti.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Crediti: Dreame

La nostra panoramica dei migliori robot del brand in sconto per il Black Friday si conclude con Dreame L10s Ultra Gen 2, ora a 359€: il modello più economico del quartetto non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori né in fatto di stile né per performance e funzionalità.

Il dispositivo garantisce un’ampia copertura e una pulizia profonda, posizionandosi come una soluzione di punta per l’automazione domestica – nonostante il prezzo accessibile. Questo modello sfrutta l’aspirazione Vormax che raggiunge i 10.000 PA, combattendo efficacemente lo sporco ostinato. Il lavaggio è affidato al sistema DuoScrub, dotato di due moci rotanti che strofinano sotto pressione.

Grazie alla Tecnologia MopExtend RoboSwing e all’estensione regolabile, il robot assicura una pulizia dei bordi fino al 165%. L’intelligenza di navigazione si basa sulle tecnologie Pathfinder e 3DAdapt per percorsi ottimizzati e il rilevamento intelligente degli ostacoli.

La stazione è completamente automatica, consentendo fino a 75 giorni di utilizzo: la base gestisce l’auto-svuotamento, l’aggiunta automatica di detergente e l’asciugatura dei moci con aria calda per prevenire odori.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.