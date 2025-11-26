Casa pulita, zero stress con Dreame: i migliori prezzi dell’anno, solo per il Black Friday!

Dopo un inizio scoppiettante, le offerte di Dreame in occasione del Black Friday entrano nel vivo. La promozione termina il 1° dicembre, quindi avete ancora un po’ di tempo per scegliere il vostro alleato nella cura dei pavimenti.

In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato per voi le migliori lavapavimenti Dreame da comprare al Black Friday: il rapporto qualità/prezzo è imbattibile e ciascun modello presenta caratteristiche che lo rendono il candidato ideale per accompagnarvi nella pulizia delle superfici di casa.

Il Black Friday di Dreame entra nel vivo: rivoluziona le pulizie con le offerte più convenienti dell’anno

Nello store Dreame su Amazon sono presenti una sfilza di prodotti tra robot aspirapolvere, vacuum cleaner stick dal design sottile e pieghevole, lavapavimenti premium ed economiche, ma anche asciugacapelli ed altri accessori. Ricordiamo ancora una volta che le offerte terminano il 1° dicembre.

Dreame H15 Pro

Crediti: Dreame

Il modello di punta della linea di prodotti del brand: Dreame H15 Pro è l’ideale per chi cerca il massimo. L’obiettivo è la pulizia di grandi aree con un’eccellente copertura dei bordi ed una manutenzione semplice e questa lavapavimenti eccelle in tutti e tre gli aspetti.

Si tratta di un modello premium dotato di un’elevata autonomia, equipaggiato con il potente braccio robotico GapFree e dotato di una base con tecnologia ThermoTub per l’auto-pulizia a 100°C.

La lavapavimenti H15 Pro è dotata di una potenza di aspirazione fino a 21.000 PA ed una spazzola praticamente senza bordi grazie al suo design e al già citato braccio robotico GapFree AI DescendReach. Questo rileva le spinte, si abbassa in automatico in soli 0,2 secondi e aderisce al pavimento per raccogliere i residui e eliminando quasi completamente le macchie d’acqua.

Inoltre H15 Pro è una soluzione inclinabile fino a 180°: il design piatto permette di raggiungere le aree più complicate – sotto letti, divani e mobili – senza sforzo e con la massima fluidità nei movimenti.

Il rilevamento automatico dello sporco gestisce autonomamente la potenza e il flusso dell’acqua, in modo da non consumare energia nei punti meno cruciali. Offre un’autonomia fino a 60 minuti in modalità silenziosa, mentre la manutenzione è ridotta al minimo: oltre all’auto-pulizia con acqua calda – che igienizza la spazzola e rimuove i residui dal tubo – c’è anche l’asciugatura con aria calda a 90°C, in soli 5 minuti.

Dreame H15 Pro scende a 368€, con un risparmio di quasi il 40% sul prezzo di listino: l’occasione è disponibile su Amazon ed è presente l’immancabile spedizione Prime.

Dreame H14 Pro

Crediti: Dreame

Chi cerca il giusto compromesso tra qualità e risparmio può puntare senza dubbio su Dreame H14 Pro: la lavapavimenti top della generazione passata offre prestazioni stellari e funzionalità avanzate, ora al prezzo scontato di 274€ su Amazon.

Il dispositivo si posiziona come un’opzione professionale ed equilibrata, offrendo un’aspirazione potente da 18.000 PA, l’auto-pulizia con acqua calda a 60°C, l’asciugatura con aria calda e l’utile dosaggio intelligente del detergente – che permette di evitare sprechi regolando la concentrazione del detergente in base al livello di sporco.

Il design piatto a 180° è una manna dal cielo dato che risolve uno dei problemi fondamentali delle lavapavimenti. I serbatoi dell’acqua (pulita/sporca) sono progettati appositamente per non perdere fluidi anche cambiando posizione. In questo modo la lavapavimenti può essere inclinata in modo da raggiungere efficacemente spazi bassi e stretti – fino a 14 cm di altezza, o 9,8 cm considerando solo la spazzola.

Oltre all’erogazione intelligente della detergente, l’aspirapolvere presenta anche un altro sensore smart che adatta automaticamente la potenza in base al livello di sporco.

Dreame H15 Pro Heat

Crediti: Dreame

La terza opzione sale alza nuovamente il tiro: Dreame H15 Pro Heat è il modello più premium della nuova guida e ci sono ottime ragioni. La lavapavimenti costa 499€ grazie alle offerte Black Friday, con uno sconto di quasi il 30% sul prezzo di listino. Ma cosa la rende speciale?

Anche in questo caso ci troviamo alle prese con una soluzione di punta progettata per grandi aree, una manutenzione semplificata e dotata delle tecnologie più innovative di Dreame.

Rispetto al modello H15 Pro “liscio” c’è l’aggiunta del lavaggio ThermoRinse, che sfrutta l’acqua calda a 85°C direttamente sui pavimenti. È di certo la scelta migliore contro lo sporco ostinato e le macchie oleose o grasse; la versione Heat combina un’elevata potenza di aspirazione da ben 22.000 PA con il potere pulente dell’acqua calda.

Inoltre la stazione di ricarica permette di sfruttare sia il lavaggio di tubo e spazzola con acqua calda a 100°C che l’asciugatura rapida in 5 minuti, con aria calda a 90°C.

Tra le altre caratteristiche top abbiamo il design piatto a 180° – per una manovrabilità all’insegna del relax –, il braccio robotico GapFree e un sistema di rilevamento dello sporco RGB, 5 volte più sensibile delle tecnologie tradizionali.

Dreame H12 Pro Ultra

Crediti: Dreame

La nostra panoramica si conclude con Dreame 12 Pro Ultra, la scelta più economica: il prezzo di soli 179€ la rende perfetta sia per chi si approccia per la prima volta al mondo delle pulizie tech, sia per gli utenti che puntano al risparmio ma senza rinunciare alla qualità.

L’aspirazione potente da 16.000 PA garantisce pavimenti sempre immacolati mentre il rilevamento intelligente dello sporco evita gli sprechi – di acqua e di energia. L’auto-pulizia con acqua calda a 60°C elimina lo sporco e igienizza la spazzola mentre l’ascigatura con aria calda evita la formazione di muffe e di cattivi odori.

La spazzola è dotata di un raschietto flessibile con design districante simile a un pettine, che elimina l’acqua sporca e taglia i grovigli di peli e capelli. Il pratico display LED a colori permette di accedere a tutti i dettagli – batteria residua, livello di pulizia del pavimento e modalità di utilizzo – con una sola occhiata.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.