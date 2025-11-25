Dove comprare Xiaomi Pad Mini: il grande assente in Italia, ora disponibile anche per noi

Lanciato in vari mercati Global a settembre, Xiaomi Pad Mini non è mai arrivato in Italia: come al solito in questi casi ecco che entrano in gioco i canali non ufficiali, con la possibilità di comprare il tablet compatto anche per noi.

Questo dispositivo unisce performance e praticità grazie ad una scheda tecnica solita con un processore potente e tanta batteria, ma in formato ridotto con uno schermo da 8,8″. L’ideale per chi punta ad un tablet da portare sempre con sé ma senza il minimo ingombro.

Xiaomi Pad Mini: dove comprare il nuovo tablet piccolo e e leggero, disponibile in versione Global

Crediti: Xiaomi

Il tablet compatto di Xiaomi è disponibile all’acquisto tramite store di terze parti, con spedizione gratis dall’Europa: si tratta di un modello Global, dato che è stato lanciato in vari mercati fuori dalla Cina ma non in Europa. Questo vuol dire che è il software è multilingue (compreso l’Italiano) e sono presenti sia i servizi Google che il Play Store.

Inoltre gli aggiornamenti OTA funzionano senza alcun problema: solitamente i modelli europei presentano l’apposito software EU ma le differenze con quello Global sono puramente “geografiche”.

Xiaomi Pad Mini è disponibile sia su TradingShenzhen che AliExpress: nel caso di Ali si tratta di un’offerta limitata per il periodo del Black Friday. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Se preferite fare acquisti dallo store ufficiale segnaliamo Xiaomi Pad 7 a 369,9€, Redmi Pad 2 Pro a 279,9€ e Redmi Pad SE a 109,9€. Tuttavia Xiaomi Pad Mini è l’unico modello compatto da 8,8″ di diagonale, quindi per chi punta ad un tablet di formato ridotto questa la sola scelta – rimanendo in tema Xiaomi.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 205,13 x 132,03 x 6,46 mm, 326 grammi

Colorazioni: Purple, Gray

Certificazione: /

Display: Flat LCD 8,8″ 3K (3.008 x 1.880 pixel), 403 PPI, 16:10, refresh rate a 165 Hz, campionamento del tocco a 1.080 Hz, luminosità 700 nit, colore a 12 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU: Immortalis-G925 MC12

RAM: 8/12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 67W, inversa 18W

Fotocamera: singola 13 MP OV13B (f/2.2) con PDAF

Selfie camera: 8 MP OV08F (f/2.28)

Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 2.0 e 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.