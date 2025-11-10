Doppio Coupon eBay fino al 10% di sconto: non aspettare per i regali di Natale!

È il Singles Day 11.11, ma eBay usa come scusa i regali di Natale: quale che sia la motivazione della promo, arriva un doppio Coupon per il mese di novembre. Un codice è dedicato a varie categorie di prodotti, con un risparmio massimo del 10%; insieme a questo c’è spazio anche per un buono per gli smartphone!

Doppio Coupon eBay per il mese di novembre: ecco come funziona la nuova promozione

Crediti: eBay

Stavolta eBay raddoppia con due coupon: in entrambi i casi il codice va inserito nell’apposito campo, prima di procedere con l’ordine. Per il mese di novembre è possibile riscattare il coupon “NOVEMBRE25” per ottenere uno sconto del 10%: la spesa minima è di 15€ (per varie categorie di prodotti) per uno sconto massimo di 45€. L’offerta è valida per due utilizzi per utente: ecco la pagina della promo!

In alternativa c’è il coupon “SMARTNOV25” che permette di risparmiare il 5% sugli smartphone: la spesa minima è invariata, così come lo sconto massimo e gli utilizzi per utente. Trovi tutti gli smartphone compatibili con l’offerta in questa pagina!

Come funziona il Coupon eBay di Novembre 2025

Il codice da utilizzare è “ NOVEMBRE25 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è del 10%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;

2 utilizzi per ogni utente;

spesa minima di 15€

quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;

la promozione termina il 23 novembre 2025 (alle ore 23:59).

Come funziona il Coupon eBay per gli smartphone

Il codice da utilizzare è “ SMARTNOV25 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è del 5%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;

2 utilizzi per ogni utente;

spesa minima di 15€

quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;

la promozione termina il 23 novembre 2025 (alle ore 23:59).

