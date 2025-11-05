DJI presenta Osmo Mobile 8, il nuovo stabilizzatore con tracciamento intelligente e rotazione a 360°

DJI ha annunciato Osmo Mobile 8, il nuovo stabilizzatore di punta progettato per consentire a chiunque di realizzare filmati di livello cinematografico utilizzando solo uno smartphone. Non si tratta di un “semplice” stabilizzatore ma di una piattaforma creativa completa che eleva notevolmente la libertà e la flessibilità di ripresa grazie a due innovazioni: una rotazione panoramica orizzontale fluida a 360° e un sistema di tracciamento intelligente potenziato.

Se siete creator, vlogger o semplicemente desiderate immortalare momenti memorabili con chiarezza impeccabile, Osmo Mobile 8 offre soluzioni pratiche integrate per ogni scenario, eliminando la necessità di accessori aggiuntivi.

Crediti: DJI

Osmo Mobile 8 è dotato di una capacità di tracciamento, ora disponibile in ben tre modalità differenti, che garantisce la massima libertà di composizione per i creator.

Per la prima volta, gli utenti iPhone possono sfruttare la compatibilità con Apple DockKit, la tecnologia di tracciamento intelligente di Apple, che permette di tracciare oggetti direttamente nell’app Fotocamera nativa di Cupertino o in una delle oltre 200 applicazioni iOS compatibili.

Ma questa novità si estende ben oltre le persone: il modulo multifunzione dello stabilizzatore, compatibile sia con telefoni iPhone che Android, riesce ora a tracciare efficacemente anche gli animali domestici, come cani o gatti, facilitando l’immortalare i momenti più dinamici con il minimo sforzo.

Il modulo, che si aggancia magneticamente, eccelle negli scenari con più persone e assicura una risposta fluida mantenendo sempre a fuoco il soggetto selezionato. Inoltre, tramite l’app DJI Mimo per iOS e Android, è possibile attivare ActiveTrack 7.0, la tecnologia di tracciamento avanzata proprietaria di DJI, capace di seguire persone, animali domestici o oggetti.

Grazie alla funzione Dual Lens Boost, l’app utilizza sia l’obiettivo grandangolare che i teleobiettivi del telefono per assicurare che il soggetto non venga mai perso, indipendentemente dalla velocità del movimento o dalla complessità dell’ambiente circostante. A ciò si aggiunge Smart Capture, che rileva più soggetti e facilita il passaggio fluido tra di essi, anche in contesti complessi.

Stabilità e versatilità ergonomica

Crediti: DJI

La stabilità è garantita dalla tecnologia di stabilizzazione a tre assi di settima generazione di DJI, che assicura filmati costanti senza sacrificare la qualità dell’immagine.

Osmo Mobile 8 è la prima generazione a introdurre un asse panoramico che supporta la rotazione orizzontale a 360°, permettendo di catturare video e foto panoramiche fluide da qualsiasi angolazione.

Questa rotazione illimitata, combinata con il tracciamento intelligente, consente di registrare filmati fluidi e coinvolgenti. Lo stabilizzatore è dotato anche di un’impugnatura ultra-confortevole, pensata appositamente per facilitare le riprese dal basso, sbloccando nuove prospettive creative, particolarmente utili quando si tracciano gli animali domestici.

La flessibilità è amplificata dalla presenza di un manico telescopico e un treppiede integrati, che espandono il campo visivo per includere facilmente paesaggi o gruppi di amici. Per i vlogger e gli amanti dei selfie, lo stabilizzatore permette di passare agevolmente tra la fotocamera anteriore e quella posteriore semplicemente premendo tre volte il grilletto, garantendo transizioni fluide e mantenendo sempre la qualità dell’immagine ad alta risoluzione.

La potenza del modulo multifunzione

DJI Osmo Mobile 8 integra un potente modulo multifunzione che funge da centro di controllo per migliorare la qualità di registrazione. Oltre a ospitare le funzionalità di tracciamento avanzato, il modulo integra un ricevitore per microfono compatibile con i trasmettitori DJI Mic 3, DJI Mic 2 e Mic Mini, assicurando un audio cristallino fondamentale per vlog e live stream.

Inoltre, il modulo dispone di una luce di riempimento regolabile con otto livelli di luminosità e otto livelli di temperatura del colore, controllabile tramite una rotella laterale, che permette di creare facilmente l’atmosfera luminosa desiderata.

Il controllo è reso intuitivo anche grazie ai gesti delle mani: è possibile mostrare il palmo al modulo per avviare o interrompere il tracciamento intelligente, fare un gesto a “V” per scattare una foto o avviare/interrompere la registrazione video, oppure fare un gesto a “Doppia L” con entrambe le mani per regolare l’inquadratura.

Prezzo e disponibilità in Italia

Crediti: DJI

Con un peso contenuto di soli 370 grammi, il nuovo stabilizzatore è progettato per le riprese esterne prolungate e il live streaming, offrendo fino a 10 ore di autonomia e la capacità di ricaricare uno smartphone.

DJI Osmo Mobile 8, con la sua combinazione di stabilizzazione di settima generazione, rotazione a 360° e capacità di tracciamento AI, ridefinisce ciò che è possibile ottenere con un telefono. È disponibile per l’acquisto al prezzo di 159€ tramite lo store ufficiale del brand e su Amazon.

DJI Osmo Mobile 8 è disponibile per l'acquisto al prezzo di 159€ tramite lo store ufficiale del brand e su Amazon.

Gli accessori disponibili includono:

Kit di tracciamento per DJI OM 8

Supporto magnetico a sgancio rapido per DJI OM

Trasmettitore per DJI Mic Mini

Trasmettitore per DJI Mic 2

Trasmettitore per DJI Mic 3

Impugnatura treppiede per DJI OM

Infine DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Mobile 8. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

Il piano annuale include fino a 2 sostituzioni in 1 anno mentre il piano biennale include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita.

