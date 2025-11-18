DJI presenta Osmo Action 6, la sua prima action cam ad apertura variabile

DJI ha annunciato Osmo Action 6: il nuovo modello si posiziona come una fotocamera all-in-one che non si limita a migliorare le prestazioni, ma stabilisce un nuovo standard nel motion imaging.

La novità più pratica è l’apertura variabile, un elemento che supera il tradizionale design ad apertura fissa, offrendo ai creator una maggiore flessibilità di ripresa. Con un sensore customizzato di dimensioni generose e funzionalità professionali racchiuse in un corpo resistente, la nuova action cam promette di aprire nuove strade per la creatività, indipendentemente dall’ambiente di ripresa.

DJI Osmo Action 6: tutto quello che c’è da sapere tra caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: DJI

Come evidenziato già in apertura, la caratteristica distintiva di Osmo Action 6 è la sua capacità di offrire un’apertura variabile, con un intervallo che va da f/2.0 a f/4.0. È il primo modello di action cam di DJI con questa caratteristica: nella pratica, l’apertura massima di f/2.0 consente di catturare più luce, migliorando significativamente la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Per gli utenti che cercano risultati immediati, la modalità Auto regola l’apertura in modo adattivo, garantendo risultati chiari in scenari che spaziano dai dettagliati paesaggi luminosi alle riprese notturne. Inoltre, per gli spiriti più creativi, la modalità Effetto stella trasforma le luci della città in affascinanti effetti stella, aggiungendo un tocco sorprendente alle scene metropolitane.

Il nuovo sensore quadrato

Crediti: DJI

Al centro delle prestazioni di Osmo Action 6 si trova il nuovissimo sensore CMOS quadrato personalizzato DJI da 1/1,1″. Questo modulo, combinato con ampi pixel fusi da 2,4 μm, garantisce una qualità delle immagini di livello superiore.

Il sensore permette di catturare fino a 13,5 stop di gamma dinamica, preservando dettagli nitidi anche in situazioni di alto contrasto, e consente una registrazione video fino a 4K/120fps nel formato 4:3, garantendo chiarezza anche in ambienti estremamente bui.

Grazie al sensore potenziato e alla riduzione avanzata del rumore, la modalità SuperNight offre chiarezza nelle riprese notturne fino a 4K/60fps. Per chi ama la post-produzione, il sistema di colori D-Log M a 10 bit di DJI conserva i dettagli di luci e ombre, offrendo maggiore flessibilità.

Un’innovazione pratica derivata dal sensore quadrato è la nuova modalità Personalizzato 4K, che permette ai creator di riprendere e ritagliare l’inquadratura in post-produzione.

Questo significa che è possibile condividere video creativi su diverse piattaforme social senza la necessità di riposizionare manualmente la fotocamera orizzontalmente o verticalmente. La fotocamera eccelle anche nello slow motion, supportando la registrazione nativa a 4K/120fps e generando riproduzioni Super Slow Motion fino a 32× a 1080p, che conferiscono un effetto cinematografico ai filmati d’azione.

Robustezza, autonomia e audio al top per ogni avventura

Crediti: DJI

La nuova action cam è costruita per l’avventura: è resistente all’acqua fino a 20 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia impermeabile, grazie al suo grado IP68. È inoltre dotata di un sensore integrato per la temperatura del colore, assicurando colori subacquei realistici. Per chi ama gli sport invernali, il design è resistente al freddo fino a -20 °C.

L’autonomia è un punto di forza: la batteria offre fino a 4 ore ed è dotata di ricarica rapida, in modo da raggiungere l’80% in soli 22 minuti. La fotocamera include anche 50 GB di memoria interna per evitare di perdere momenti epici anche quando si è sprovvisti di una scheda di memoria.

Per la stabilizzazione, DJI ha incluso le modalità RockSteady 3.0/RockSteady 3.0+ e HorizonSteady, che eliminano i movimenti di rollio entro 360°, mantenendo l’orizzonte sempre stabile e garantendo una qualità in alta definizione a 4K/60fps.

Infine, l’audio è di livello professionale: la camera supporta la connessione diretta con un massimo di due trasmettitori microfonici DJI (compatibili con Mic 2, Mic 3 o Mic Mini), permettendo di registrare due diverse sorgenti contemporaneamente.

Anche senza trasmettitori esterni, i tre microfoni integrati catturano un suono ricco e stereo, mentre un algoritmo di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale elimina il rumore del vento.

Prezzi e disponibilità

La nuova action cam Osmo Action 6 debutta oggi in Italia ed è disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale DJI e presso i rivenditori autorizzati. Di seguito trovate tutte le configurazioni, con prezzi a partire da 379€.

Osmo Action 6 Combo Standard – 379€ Include cam, batteria Osmo Action Extreme Plus (1.950 mAh), supporto adattatore a sgancio rapido a doppia direzione per Osmo, base adesiva ricurva per Osmo Action, vite di bloccaggio per Osmo, cavo PD da USB-C a USB-C, tappetino antiscivolo per Osmo Action

Osmo Action 6 Combo Adventure – 479€ Include tutto ciò che è presente nella combo Standard, oltre a due batterie Osmo Action Extreme Plus aggiuntive, un supporto adattatore a sgancio rapido a doppia direzione per Osmo aggiuntivo, una vite di bloccaggio per Osmo aggiuntiva, la custodia multifunzione per batteria 3 per Osmo e il manico telescopico da 1,5 m per Osmo.



Inoltre sono disponibili sia vari accessori dedicati – obiettivo macro, FOV Boost, Copriobiettivo in vetro e altro – sia accessori generici per i prodotti Osmo, come il Kit manico telescopico da 1,5 m, il Kit per ciclismo e altro ancora.

Segnaliamo che la nuova action cam è compatibile con DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i dispositivi del brand. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

