Dimentica il caffè, ecco la distopica smart band cinese che ti mantiene produttivo con una scossa

La promessa di eCoffee Energyband è semplice: darvi energia tramite una scarica elettrica. Si tratta di una smart band cinese venduta a poco più di 100 dollari che sta facendo discutere non solo per la sua presunta efficacia, ma per le implicazioni distopiche che porta con sé.

Come funziona (in teoria) eCoffee Energyband?

Crediti: WAT Medical

Lanciato alla fine del 2023 da WAT Medical, un’azienda canadese con una sussidiaria in Cina, il dispositivo si presenta come un leggero braccialetto.

Al suo interno, due elettrodi poggiano contro la parte interna del polso. La promessa dell’azienda è semplice quanto inquietante: il braccialetto invia segnali elettrici lievi che stimolano i nervi, mantenendo l’utente sveglio e vigile.

Secondo i produttori, l’effetto sarebbe paragonabile a quello di una tazza di caffè, ma senza i rischi legati alla dipendenza da caffeina o al calo di zuccheri.

Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia: l’azienda stessa ammette che l’uso prolungato può causare intorpidimento della mano, dalla punta delle dita fino al polso. Per questo motivo, si consiglia di non indossarlo per più di tre ore al giorno e di alternare i polsi.

Un successo virale… e controverso

Il dispositivo sarebbe probabilmente rimasto nell’oscurità se non fosse apparso a una recente fiera commerciale in Cina, diventando immediatamente virale. Xu Haojie, direttore delle operazioni dell’azienda, ha dichiarato ai media statali cinesi che il prodotto non vuole sostituire il caffè, ma offrire un’alternativa per i momenti in cui la caffeina non è indicata, come la sera.

Nonostante il prodotto risulti esaurito su molte piattaforme di e-commerce cinesi come Taobao e JD, la reazione sui social media è stata feroce. In Cina, dove la cultura del lavoro “996” (dalle 9 del mattino alle 9 di sera, 6 giorni a settimana) è fonte di crescente risentimento tra i giovani, l’eCoffee Energyband è stato accolto con sarcasmo.

Gli utenti online lo hanno ribattezzato “sedia elettrica portatile” o la versione umana dei collari elettrici per l’addestramento dei cani (che personalmente trovo comunque spregevoli, N.d.R.), vedendolo come uno strumento di tortura per servire la classe manageriale. La comica cinese Ma Xiaoyang ha ironizzato duramente sul gadget: “Geniale. Invece di riposare quando sono stanca, mi do la scossa da sola. Ora puoi vivere l’esperienza di un campo di prigionia ogni volta che vuoi“.

Anche la scienza alla base vacilla: dubbi e brevetti fantasma

Al di là della polemica sociale, la validità scientifica del dispositivo è fortemente messa in discussione dagli esperti occidentali. Il sito web di eCoffee cita studi accademici e brevetti per dare un’aura di credibilità medica al prodotto, ma un’analisi più attenta rivela diverse incongruenze.

Il meccanismo dichiarato si basa sulla stimolazione del nervo mediano al polso per influenzare il nervo vago nel cervello, che regola la vigilanza. Sebbene la stimolazione del nervo vago sia una pratica scientificamente riconosciuta per migliorare la concentrazione (spesso tramite dispositivi applicati al collo), il collegamento tra il polso e questo effetto non è provato.

Il brevetto citato dall’azienda per la “stimolazione elettrica mirata” risulta essere, secondo il database della proprietà intellettuale cinese, semplicemente un brevetto di design per l’aspetto estetico del braccialetto, non per la tecnologia interna.

Omer Inan, professore al Georgia Institute of Technology, ha espresso scetticismo a WIRED, sottolineando la mancanza di studi clinici rigorosi che dimostrino un aumento dei neurotrasmettitori tramite questo tipo di stimolazione al polso.

Tracy Centanni, professoressa associata all’Università della Florida, ha notato che il nervo vago non si collega direttamente al nervo mediano e che non è chiaro se un dispositivo da polso possa replicare gli effetti di quelli applicati al collo o all’orecchio.

Da dispositivo medico a gadget “lifestyle”

La mancanza di prove scientifiche solide e di approvazioni da parte di enti come la FDA spinge aziende come WAT Medical a commercializzare questi prodotti non come trattamenti medici, ma come dispositivi “lifestyle”, ennesima “red flag”.

Questo posizionamento permette di aggirare le normative rigorose, vendendo al pubblico quella che potrebbe essere, nel migliore dei casi, una costosa pallina antistress o un effetto placebo tecnologicamente avanzato.

Mentre eCoffee Energyband promette di svegliare il mondo con una scossa, sembra che l’unica cosa certa sia la scossa al portafoglio e un leggero intorpidimento al braccio.