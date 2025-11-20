Le migliori dash cam 4K del Black Friday: scegli 70mai e risparmi fino al 31%!

Utilizzare una dash cam mentre si è alla guida offre numerosi vantaggi, tutti legati alla sicurezza, sia per una protezione dal punto di vista legale che per “semplice” tranquillità durante gli spostamenti in auto.

La scelta di un modello premium, con risoluzione 4K è ideale per una visione nitida in ogni situazione: le telecamere 70mai sono da sempre sinonimo di qualità ed ora sono disponibili a prezzi super convenienti in occasione del Black Friday!

Queste dash cam 4K di 70mai sono in sconto per il Black Friday: si parte da 109€, con uno sconto oltre il 30%

Le offerte per le dash cam 70mai dureranno per tutti il periodo promozionale della Settimana del Black Friday di Amazon. Le telecamere saranno in sconto fino al 1 dicembre, sull’e-commerce più famoso al mondo e con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Ecco quali sono i migliori modelli da acquistare durante questo periodo così particolare!

70mai A800SE

Crediti: 70mai

La dash cam 4K 70mai A800SE è la telecamera adatta a chi cerca chiarezza e affidabilità senza compromessi. Questo modello registra in True 4K UHD (3.840 x 2.160 a 30 FPS reali), garantendo la massima nitidezza per i dettagli cruciali come targhe e segnali stradali. L’HDR a livello hardware elabora velocemente luci e ombre direttamente sul sensore, offrendo riprese naturali e prive di distorsione anche in condizioni estreme, come gallerie o in controluce.

La Super Night Vision avanzata sfrutta un’ampia apertura f/1.55 per filmati chiari anche al buio. Per l’affidabilità a lungo termine, integra un supercondensatore in grado di resistere a temperature estreme, che assicura il salvataggio dei video in caso di interruzione di corrente.

La funzione di sorveglianza durante il parcheggio si attiva automaticamente con il rilevamento delle collisioni tramite G-sensor, registrando un video di 30 secondi; in questo modo è possibile conservare prove cruciali per l’assicurazione.

In caso di impatto, la Registrazione d’emergenza con buffer cattura fino a tre minuti prima e trenta secondi dopo l’evento. Il GPS integrato registra percorsi e velocità, mentre l’ADAS a sensibilità avanzata fornisce avvisi preventivi alla guida. Tra le altre caratteristiche abbiamo il Wi-Fi 6 integrato (2.4 GHz) e una comoda gestione tramite l’app 70mai.

70mai 4K Omni

Crediti: 70mai

Il modello 70mai 4K Omni supporta una panoramica Full View a 360° e rappresenta un dispositivo d’eccellenza per la sicurezza alla guida, offrendo una copertura completa e funzioni avanzate supportate da 4G LTE (opzionale).

La dash cam registra filmati anteriori in 4K UHD fino a 60 FPS e video posteriori in Full HD (1080p), sfruttando la tecnologia Dual Sony STARVIS 2 per una qualità d’immagine superiore. La visione è ottimizzata in ogni condizione grazie all’HDR a doppio canale e alla 70mai Night Owl Vision, quest’ultima dedicata alla visione notturna.

La sua innovativa rotazione a 340° assicura una vista completa a 360° senza punti ciechi, mentre il Rilevamento di movimento AI 2.0 traccia con precisione potenziali obiettivi, attivando la registrazione al momento opportuno e adattandosi in modo intelligente a diversi tipi di scenario.

La connettività 4G (ricordiamo, è opzionale e richiede un modulo a parte) permette il monitoraggio da remoto, con avvisi istantanei di collisione, localizzazione in tempo reale e live streaming sull’app. Le funzioni di sicurezza sono completate dall’ADAS super-sensibile e dal supercondensatore integrato, che garantisce il funzionamento anche a temperature estreme. Anche in questo caso troviamo il Wi-Fi 6 (5 GHz).

70mai T800

Crediti: 70mai

70mai T800 eleva gli standard della sicurezza alla guida, introducendo la prima soluzione sul mercato con tre canali e doppia registrazione 4K nativa per la vista anteriore e posteriore, affiancata da una copertura interna in Full HD (1.080p). La sua scelta di design elimina gli angoli ciechi, offrendo una visione completa in ogni punto del veicolo.

Grazie alla ai sensori Sony STARVIS 2 IMX678, la dash cam garantisce una qualità d’immagine al top, con prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Le tecnologie esclusive 70mai Night Owl Vision e 70mai Lumi Vision assicurano riprese notturne chiare e dettagliate, supportate dalla Registrazione HDR a 3 canali che bilancia luci e ombre.

Per la tranquillità anche in sosta, la connettività 4G LTE (richiede kit aggiuntivo) permette il monitoraggio da remoto e avvisi istantanei di collisione tramite la Modalità Smart Parking Guardian con Rilevamento del movimento AI.

Il supercondensatore integrato ne assicura l’affidabilità a temperature estreme e il salvataggio dei dati in caso di interruzione di corrente. Infine, la Registrazione d’emergenza con buffer cattura fino a tre minuti prima e trenta secondi dopo l’impatto.

70mai T800 – 339,49€ (25% di sconto) Riscatta il coupon “ 25BFCMGIZ ” per ricevere un kit di cablaggio con connettività 4G LTE gratuito; codice valido dal 20 novembre al 1° dicembre

(25% di sconto)

Contenuto realizzato in collaborazione con 70mai.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.