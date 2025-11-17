Bonus Elettrodomestici: come richiederlo per ricevere un buono sconto fino a 200€

Il conto alla rovescia è quasi finito: martedì 18 novembre 2025, alle ore 7:00, prende il via il nuovo Bonus Elettrodomestici. Si tratta di un attesissimo incentivo statale che promette uno sconto immediato sull’acquisto di apparecchiature ad alta efficienza energetica.

Purtroppo i fondi sono limitati e quindi tra poche ore partirà un vero e proprio Click Day: ecco tutto quello che c’è da sapere su come fare per richiedere il bonus, quali sono i requisiti e quali dispositivi è possibile acquistare.

Come richiedere il Bonus Elettrodomestici 2025 e ricevere fino a 200€ di sconto

Crediti: Canva

Per accedere al nuovo Bonus Elettrodomestici dovrete essere rapidissimi: il buono sarà distribuito tramite l’app IO a partire dalle ore 7:00 del 18 novembre. È necessario smaltire un vecchio elettrodomestico per accedere all’iniziativa mentre il nuovo modello dovrà essere ad alta efficienza energetica.

Cos’è il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025?

Come anticipato anche in apertura, il Bonus eEettrodomestici è un incentivo statale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) finalizzato alla sostituzione dei vecchi elettrodomestici energivori in favore di modelli più moderni e a basso consumo.

La caratteristica principale è la sua modalità di erogazione: uno sconto diretto sul prezzo di acquisto, gestibile in modo facile e sicuro tramite l’app IO o il portale dedicato.

A chi spetta il Bonus Elettrodomestici e quali sono i requisiti?

Il bonus è accessibile a tutti i cittadini residenti in Italia, ma l’importo del voucher varia in base all’ISEE. Inoltre sono presenti due requisiti fondamentali:

Rottamazione obbligatoria : bisogna necessariamente rottamare un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia di quello che si vuole acquistare (un frigo per un frigo, un forno per un forno e così via);

: bisogna necessariamente rottamare un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia di quello che si vuole acquistare (un frigo per un frigo, un forno per un forno e così via); Efficienza energetica: il nuovo elettrodomestico deve appartenere ad una classe energetica elevata, in genere A o superiore per i frigoriferi, C o superiore per lavatrici e lavastoviglie).

Limiti ISEE e importi del buono

Crediti: MIMIT

Il Bonus Elettrodomestici è limitato ad un solo acquisto per nucleo familiare. Inoltre l’importo è variabile sulla base dell’ISEE del nucleo; quindi:

con ISEE fino a 25.000€ si ha diritto a un buono del 30% del costo del nuovo elettrodomestico, fino ad un massimo di 200€ ;

si ha diritto a un buono del 30% del costo del nuovo elettrodomestico, fino ad un ; con ISEE superiore a 25.000€ si ha diritto a un buono del 30% del costo, fino ad un massimo di 100€.

La percentuale di sconto è la stessa per entrambe le categorie ma lo sconto finale ha una valore massimo diverso.

Quali elettrodomestici sono ammessi?

L’incentivo copre determinate categorie di elettrodomestici, purché soddisfino i requisiti di efficienza energetica specificati dal MIMIT:

Lavatrici

Lavasciuga

Lavastoviglie

Asciugatrici

Frigoriferi e congelatori

Forni e piani cottura elettrici

Cappe da cucina

Per facilitare le cose, è presente una lista dei prodotti compatibili con il Bonus Elettrodomestici: l’elenco è in aggiornamento e rappresenta uno strumento utilissimo. Per effettuare una ricerca basta scrivere il nome del modello o il codice EAN per verificale istantaneamente se il prodotto è presente nella lista.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito dedicato al Bonus, utile per una panoramica completa direttamente dalla fonte ufficiale.

Come fare domanda per il Bonus Elettrodomestici 2025: il Click Day del 18 novembre

Crediti: MIMIT

La procedura per accedere al Bonus Elettrodomestici è completamente digitale e richiede tempestività: i fondi stanziati sono circa 48 milioni di euro, destinati a esaurirsi rapidamente.

Data e ora – 18 novembre 2025, ore 7:00

Preparazione (da fare subito) assicurati di avere le credenziali SPID o CIE attive scarica e configura l’app IO sul tuo smartphone se già installata, aggiorna l’app IO all’ultima versione prepara l’attestazione ISEE aggiornata

(da fare subito)

Il Click Day (18 novembre, 7:00) accedi all’app IO potrai richiedere il bonus nella sezione “Servizi” e poi “Bonus Elettrodomestici” inserisci i dati richiesti per completare la richiesta al termine delle verifiche riceverai l’esito della richiesta

(18 novembre, 7:00)

Convalida e acquisto

se la domanda viene accettata riceverai subito il tuo voucher digitale

il buono può essere utilizzato come sconto diretto presso i rivenditori aderenti all’iniziativa

Entro quando posso spendere il Bonus Elettrodomestici?

Una volta approvata la richiesta, il bonus sarà presente nella sezione Portafoglio dell’app IO. Sarà disponibile per 15 giorni dall’attivazione (dal messaggio di conferma).

Quali sono i venditori aderenti all’iniziativa?

La lista degli esercenti sarà presto disponibile: la troverai direttamente nel sito ufficiale del Bonus, non appena pronta. Comunque è stato anticipato che il voucher può essere utilizzato per acquisti in negozio e online.