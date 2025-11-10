Coupon Haul 10€ di sconto: è lo shop economico di Amazon, si parte da meno di 1€!

Ad ottobre è arrivato in Italia Amazon Haul, lo shop low cost che sfida i grandi brand ultra-economici cinesi. Tanti prodotti a partire da prezzi assurdi – meno di 1€ – e ora anche un codice sconto dedicato: con la promozione di novembre puoi risparmiare 10€ sui tuoi acquisti low budget, e non c’è bisogno di importo minimo!

Amazon Haul: come ricevere 10€ di sconto grazie al nuovo coupon senza importo minimo

Crediti: Canva

La nuova promozione di Amazon Haul arriva a ridosso del Singles Day 11.11 (l’11 novembre, appunto) e ti permette di ricevere un buono sconto del valore di 10€. Basta inserire il codice “LUCKY10” nell’apposito campo, prima del pagamento: in questo modo sarà applicato uno sconto di 10€. Il dettaglio importante riguarda l’assenza di condizioni: non è necessario nessun importo minimo ma l’utilizzo del coupon è limitato ad 1 per utente.

Riscatta il codice “ LUCKY10 ” prima di completare l’acquisto;

” prima di completare l’acquisto; ricevi subito 10€ di sconto;

nessun importo minimo richiesto;

1 utilizzo per utente;

possono essere applicate spese di spedizione.

Ricordiamo che Amazon Haul è la nuova piattaforma dedicata agli acquisti low cost, con tanti prodotti a partire da meno di 1€. Si tratta del rivale di Temu e Shein in salsa Amazon: l’e-commerce più famoso al mondo ha deciso di sfidare i competitor cinesi sul loro campo, ossia i prodotti economici.

Qui trovi la pagina con gli articoli più venduti di Haul mentre di seguito ti proponiamo una selezione di gadget a prezzo super grazie al codice sconto “LUCKY10“.

