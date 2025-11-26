Come si pulisce Apple Watch? L’azienda pubblica un video ufficiale che dovreste guardare

Per anni, i possessori di Apple Watch si sono affidati a documenti di supporto testuali, spesso frammentati in diverse pagine del sito ufficiale, per capire come mantenere al meglio il proprio dispositivo.

Finora, Apple non aveva mai realizzato un contenuto video onnicomprensivo dedicato esclusivamente alla manutenzione igienica e tecnica dello smartwatch.

Questa lacuna è stata colmata con la recente pubblicazione di una breve guida sul canale YouTube ufficiale dell’azienda, una mossa che rappresenta una piccola ma significativa novità nel modo in cui Cupertino comunica la cura dei propri prodotti.

Come si pulisce Apple Watch?

Il video non si limita all’estetica, ma sottolinea un punto cruciale spesso ignorato dagli utenti: la pulizia è fondamentale per la funzionalità. Apple ricorda che l’accumulo di sporco, residui di creme, lozioni e sudore non è solo una questione igienica, ma può influire negativamente sull’accuratezza dei sensori, in particolare quello posteriore deputato ai rilevamenti biometrici come la frequenza cardiaca.

Il tutorial parte dai fondamentali, stabilendo una procedura standardizzata. Il primo passo, spesso trascurato dalla maggior parte degli utenti abituati all’always-on, è spegnere il dispositivo. Successivamente, è necessario rimuovere il cinturino, specialmente se realizzato in materiali non resistenti all’acqua come la pelle o il metallo.

Il metodo di pulizia approvato da Apple è spartano ma rigoroso: utilizzare esclusivamente acqua dolce tiepida e un panno non abrasivo. Qui l’azienda traccia una linea netta sull’uso dei detergenti.

Saponi, prodotti chimici o soluzioni abrasive vengono sconsigliati in modo categorico. Qualsiasi sostanza chimica aggressiva rischia di intaccare le finiture del case, rovinare i materiali e, soprattutto, compromettere le guarnizioni che garantiscono l’impermeabilità del dispositivo.

Viene inoltre ribadita l’importanza di sciacquare la Digital Crown sotto un leggero flusso di acqua corrente. Essendo una parte meccanica mobile, la corona tende a trattenere detriti che, alla lunga, possono ostacolarne il movimento o la precisione; un’operazione che molti sottovalutano ma che è essenziale per la longevità dell’orologio.

Il software aiuta gli strumenti manuali

Il video diventa particolarmente interessante quando affronta le specifiche dei modelli più recenti, ovvero Apple Watch Series 10 e Series 11.

Per questi dispositivi, Apple introduce un dettaglio operativo che non aveva mai trovato spazio in modo così esplicito nelle pagine di supporto tradizionali: l’uso di uno spazzolino a setole morbide. La guida suggerisce di passarlo delicatamente sulle griglie degli speaker mentre scorre un filo d’acqua, un’accortezza necessaria per liberare le fessure sempre più sottili dei nuovi design.

Apple integra nel processo di pulizia una funzione software solitamente relegata all’attività sportiva: il “Blocco quando in acqua”. Tradizionalmente attivata dai nuotatori per evitare tocchi accidentali sul display, questa funzione viene qui riproposta come fase conclusiva della manutenzione.

Curiosamente, questo passaggio non compare nella pagina web dedicata alla pulizia, rendendo il video una fonte di informazioni “inedita”. L’attivazione del blocco permette di avviare la sequenza di toni a bassa frequenza progettata per espellere l’acqua residua dagli speaker tramite vibrazione.

Nel contesto della pulizia, questo serve un duplice scopo: rimuovere l’acqua rimasta nelle cavità dopo il risciacquo e verificare immediatamente se la qualità audio è tornata ottimale, confermando la riuscita dell’operazione.