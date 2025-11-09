“Collegamento al telefono” di Windows 11 sta per perdere una funzione, Microsoft ha già pronta l’alternativa

Microsoft sta modificando nuovamente la sua strategia di integrazione tra PC e smartphone. L’app Collegamento al telefono (Phone Link), componente cruciale dell’ecosistema cross-device di Windows 11, è in procinto di perdere una delle sue funzionalità principali: la scheda “Foto”.

Il trasferimento di file tra smartphone e PC avverrà in un altro modo

Sebbene Microsoft presenti ufficialmente l’app come un pilastro della sua strategia, costantemente migliorato, la realtà per gli utenti è talvolta diversa. L’azienda di Redmond non è nuova a rimozioni di funzionalità che lasciano perplessi gli utenti. Un esempio recente è stata la rimozione della possibilità di dissociare e rimuovere i dispositivi dall’app, un problema che ha richiesto mesi per essere risolto dopo le prime segnalazioni.

Questa volta, fortunatamente, Microsoft sembra aver imparato la lezione, almeno in termini di comunicazione. Invece di una rimozione improvvisa, l’azienda sta notificando agli utenti di Windows 11 l’imminente cambiamento prima che diventi effettivo.

La scheda “Foto” sta per lasciarci

Attualmente, l’app Collegamento al telefono su Windows 11 è strutturata attorno a quattro schede principali: Chiamate, Messaggi, Foto e App. Queste permettono un accesso rapido e un controllo diretto delle funzioni base dello smartphone (principalmente Android) direttamente dal proprio PC.

Tuttavia, questo layout è destinato a cambiare. Come notato per la prima volta dalla testata specializzata Windows Latest, Microsoft sta visualizzando un avviso all’interno dell’app stessa, specificamente nella scheda Foto, che recita: “Le foto si stanno spostando in Esplora Risorse“. Questo avviso non sembra essere ancora disponibile per tutti gli utenti, suggerendo un rilascio graduale.

Un “trasloco” che è già avvenuto

L’aspetto interessante della comunicazione di Microsoft è la semantica utilizzata. Non si parla di “rimozione”, ma di “spostamento”, come se l’esperienza fotografica in Esplora Risorse fosse una novità assoluta.

In realtà, la capacità di accedere ai file e alle foto di uno smartphone Android direttamente da Esplora Risorse di Windows 11 non è nuova: è stata introdotta già lo scorso anno. La mossa di Microsoft, quindi, non è l’introduzione di una nuova funzione, ma la consolidazione di un’esperienza utente, eliminando un doppione.

Perché l’alternativa è migliore?

Sebbene la perdita di una scheda dedicata possa infastidire gli utenti abituati a quel flusso di lavoro, l’alternativa offerta da Esplora File è oggettivamente più potente e completa.

L’attuale scheda Foto nell’app Collegamento al telefono è comoda per una navigazione rapida e la visualizzazione delle immagini recenti presenti sullo smartphone. Tuttavia, le sue funzionalità si fermano qui. Manca di opzioni avanzate, come la selezione multipla rapida, il copia-incolla di gruppo o il trascinamento (drag-and-drop) di più file contemporaneamente in altre cartelle del PC.

L’integrazione con Esplora Risorse, al contrario, supporta pienamente tutte queste operazioni avanzate, trattando lo smartphone quasi come un’unità disco esterna. Ma il vantaggio più significativo è un altro: Esplora Risorse permette di accedere anche ai video memorizzati sul dispositivo, una funzionalità completamente assente nell’attuale scheda Foto di Collegamento al telefono.

Come prepararsi al cambiamento

In attesa che la rimozione della scheda Foto diventi definitiva, gli utenti possono iniziare ad abituarsi al nuovo (o meglio, parallelo) metodo di accesso. Per far sì che il proprio smartphone Android appaia in Esplora Risorse e accedere così a foto e video, è necessario abilitare un’impostazione specifica:

Aprire le Impostazioni di Windows 11.

Navigare su Bluetooth e dispositivi.

Selezionare Dispositivi mobili e poi Gestisci dispositivi.

Attivare l’interruttore Mostra dispositivo mobile in Esplora Risorse.

Una volta attivata questa opzione, lo smartphone sarà accessibile direttamente dalla barra laterale di Esplora Risorse, offrendo un’esperienza di gestione dei file multimediali molto più ricca e funzionale rispetto a quella che sta per essere rimossa da Collegamento al telefono.