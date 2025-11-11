Amazon Haul festeggia il Singles Day con 11€ di sconto, senza spesa minima

In mezzo alla mole di offerte per il Singles Day targate AliExpress, ecco fare capolino la risposta di Amazon Haul. Lo store low cost ha lanciato un nuovo codice sconto attivo solo pero oggi: in regalo un buono del valore di 11€ che non richiede alcuna spesa minima!

Nuovo codice sconto Amazon Haul in regalo: risparmi 11€ su qualsiasi ordine, ma solo per oggi

Il codice sconto “LUCKY11” di Amazon Haul è disponibile solo per la giornata dell’11 novembre: si tratta della promozione dedicata al Singles Day, con un coupon da 11€ valido per qualsiasi prodotto, senza nessuna spesa minima.

Basta inserire gli articoli preferiti nel carrello e poi riscattare il codice al momento del checkout. L’offerta è valida per un solo ordine e la spedizione è gratuita a partire da 15€ (questa è l’unica condizione).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazon Haul | Singles Day 11.11 L'offerta è valida per un singolo acquisto ad utente, e come sempre, la spedizione è gratuita a partire da 15€ More Less 11€ di sconto Scade il: 11-11-2025

Amazon Haul è la risposta di Amazon allo strapotere degli shop low cost cinesi: nasce per rivaleggiare con Temu e Shein, grazie ad una miriade di prodotti di tantissime categorie diverse ma a prezzo stracciato. Le differenze con il classico e-shop e con Prime sono varie: i prodotti vengono spediti dalla Cina e la spedizione gratis è disponibile con una soglia minima di spesa.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.