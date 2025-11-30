ChatGPT è un buco nero, OpenAI non farà profitti nemmeno nel 2030

Dietro l’hype dell’intelligenza artificiale si nasconde una voragine finanziaria: impegni di spesa da 1,4 trilioni di dollari, infrastrutture insostenibili e una “bolla del debito” che rischia di destabilizzare l’economia globale.

L’IA è una bolla pronta a scoppiare?

Crediti: Canva

Che si tratti di bot su X, di meme su Instagram o di governi che si affidano agli algoritmi per redigere nuove politiche, l’IA è la mania tecnologica del momento e sembra destinata a rimanere tale. Tuttavia, grattando sotto la superficie luccicante di strumenti come Microsoft Copilot o Google Gemini, emerge una realtà economica ben più cupa e potenzialmente pericolosa.

L’attuale panorama dell’IA generativa è dominato da una scommessa colossale: l’idea che un giorno gli LLM (Large Language Models) diventeranno strumenti di produttività infallibili.

Per ora, tuttavia, rimangono tecnologie costose, soggette ad allucinazioni e spesso relegate al ruolo di generatori di contenuti banali. Nonostante ciò, la corsa all’oro continua, alimentata non dai profitti reali, ma da una montagna di debiti che sta allarmando gli analisti finanziari di tutto il mondo.

L’abisso tra ricavi e costi

I numeri, analizzati di recente dal Financial Times e da HSBC, dipingono un quadro sconcertante. OpenAI, l’azienda simbolo di questa rivoluzione, ha sottoscritto impegni per l’acquisto di capacità di calcolo per la cifra astronomica di 1,4 trilioni di dollari.

Per mettere questo dato in prospettiva, i ricavi attuali dell’azienda si aggirano intorno ai 20 miliardi di dollari annui: appena l’1,43% dei suoi impegni futuri.

Questo divario tra entrate reali e spese promesse sta creando una bolla speculativa senza precedenti. Per soddisfare la fame insaziabile di potenza di calcolo di OpenAI, partner infrastrutturali come Oracle, CoreWeave e società di venture capital hanno contratto debiti per 96 miliardi di dollari solo nel 2025.

La fragilità di questo ecosistema è evidente: se la domanda non dovesse materializzarsi come previsto, o se OpenAI non riuscisse a onorare i pagamenti, l’insolvenza a catena potrebbe innescare una crisi simile allo scoppio della bolla delle dot-com o al credit crunch.

La profezia del 2030: profitti irraggiungibili?

Secondo le proiezioni di HSBC, la strada verso la redditività è ripida, se non impossibile, nel breve termine. Anche nello scenario in cui OpenAI dovesse raggiungere un fatturato di 200 miliardi di dollari entro il 2030, avrebbe comunque bisogno di ulteriori finanziamenti per circa 207 miliardi per rimanere a galla.

Il problema è strutturale: man mano che OpenAI scala, i costi non diminuiscono, ma esplodono. Modelli di frontiera come GPT-5 o Sora richiedono milioni di dollari al giorno solo per funzionare.

Il modello di business attuale ricorda quello di Spotify, che ha impiegato oltre un decennio per generare profitti, ma con una differenza sostanziale: il collasso di Spotify non avrebbe impattato l’economia globale. Il crollo dell’infrastruttura finanziaria costruita attorno all’IA, invece, potrebbe avere conseguenze sistemiche devastanti.

L’adozione forzata e i limiti fisici

Per giustificare questi investimenti faraonici, le Big Tech stanno cercando di forzare l’adozione dell’IA, inserendo chatbot ovunque, da WhatsApp a Paint, nel tentativo di modificare le abitudini umane e creare dipendenza dalla tecnologia. Tuttavia, esistono limiti fisici invalicabili.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha recentemente ammesso le difficoltà nel reperire sufficiente energia elettrica per alimentare le GPU già in stock. La crisi dei prezzi delle memorie DRAM e la scarsità di silicio rendono il calcolo sempre più costoso, non meno.

Siamo di fronte a un paradosso. Le aziende scommettono sulla sostituzione dei lavoratori umani con l’IA per tagliare i costi, ma se la forza lavoro umana viene erosa, chi pagherà per i servizi di OpenAI? Senza un’adozione di massa reale e volontaria, non forzata tramite l’integrazione in ogni software esistente, la struttura del debito rischia di implodere.

Se la bolla dovesse scoppiare, a farne le spese non sarebbero i dirigenti che avranno già incassato le loro stock option, ma verosimilmente i contribuenti, chiamati a salvare banche e istituti esposti, in uno scenario di inflazione persistente e instabilità economica. L’IA è qui per restare, ma l’attuale modello economico che la sostiene potrebbe avere i giorni contati.