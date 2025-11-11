Amanti dei BlackBerry? Marathon OS è l’alternativa ad Android pensata per voi

Per molti utenti “orfani” del sistema operativo di BlackBerry, l’era moderna degli smartphone si divide tra la supremazia di Android e l’ecosistema chiuso di iOS, senza valide alternative.

BlackBerry 10 (BB10), sebbene sia stato un fallimento commerciale, è rimasto nel cuore di molti come una piattaforma mobile innovativa e audace. Oggi, un progetto ambizioso mira a far rivivere quell’esperienza utente, portandola sull’hardware moderno.

Marathon OS è l’alternativa ad Android che mancava?

Si chiama Marathon OS ed è un nuovo sistema operativo mobile in fase di sviluppo, creato dall’imprenditore e sviluppatore Patrick Quinn. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: essere l’erede spirituale di BlackBerry 10, progettato per funzionare su dispositivi moderni, inclusi molti smartphone che oggi utilizzano Android.

Chi ha utilizzato BB10 ricorda senza dubbio i suoi punti di forza, che Marathon OS intende reimplementare. Il progetto prevede l’integrazione di elementi iconici come il sistema di navigazione gestuale, che permetteva un multitasking fluido e intuitivo, e la famosa “peek gesture” (una breve gesture di scorrimento verso l’alto per “sbirciare” le notifiche).

Torneranno anche due capisaldi dell’esperienza BlackBerry: una rivisitazione del BlackBerry Hub, la celebre casella di posta unificata che aggregava messaggi, email e notifiche da diverse app in un unico feed, e il concetto di Active Frames.

Quest’ultima era la visione di BB10 della schermata principale: le app in esecuzione venivano mostrate come finestre (o “schede”) capaci di aggiornarsi in tempo reale, offrendo informazioni a colpo d’occhio senza dover aprire completamente l’applicazione.

Non è una ROM Android

È fondamentale, tuttavia, una precisazione tecnica: Marathon OS non è una ROM Android personalizzata (come potrebbe essere LineageOS). Si tratta di un progetto molto più profondo, basato sul sistema operativo postmarketOS, a sua volta fondato su Linux. Marathon OS utilizza un compositore Wayland basato su Qt6/QML.

Questa scelta ha implicazioni dirette sull’ecosistema delle app. Attualmente, la piattaforma supporta app Linux (tramite Wayland), app Electron e app native “Marathon”. La vera sfida, però, è la compatibilità con il mondo Android. Quinn ha rassicurato la community, promettendo che il supporto alle app Android sarà presto disponibile.

Questo avverrà tramite una versione modificata (fork) di Waydroid, un software che permette di eseguire le applicazioni Android all’interno di un contenitore Linux, garantendo un buon livello di integrazione.

Le prestazioni sono un punto chiave del progetto. Gli sviluppatori riferiscono che Marathon OS gira già a 60fps sul OnePlus 6. L’obiettivo è garantire prestazioni “fluide” anche su chipset vecchi di un decennio e “eccezionali” sull’hardware moderno. I piani di supporto includono dispositivi come il OnePlus 6T, il POCO F1 e altri device già supportati da postmarketOS.

Il progetto è open source, privo di telemetria e guidato dalla community, che potrà contribuire allo sviluppo ed effettuare il porting su nuovi dispositivi.

Il sistema operativo perfetto per i “nuovi BlackBerry”?

Le ambizioni non si fermano al software. Quinn ha dichiarato di essere in contatto con il team di Zinwa, noto per il progetto di “resurrezione” del BlackBerry Classic. C’è la possibilità che Marathon OS possa un giorno girare su quel dispositivo. Inoltre, si guarda già a hardware personalizzato futuro, come un “Marathon EV 1” con un fattore di forma ispirato all’iconico BlackBerry Passport.

È chiaro che Marathon OS non sarà una copia carbone di BB10, ma, come dichiarato dallo stesso sviluppatore, una “visione personale” ispirata al meglio di quella piattaforma. Un’evoluzione che potrebbe correggere anche i difetti di BB10, che eccelleva nella funzionalità ma peccava forse sul piano estetico.

Per chi sente la mancanza solo del celebre aggregatore di notifiche, BlackBerry offre ancora l’app BlackBerry Hub sul Play Store (in abbonamento o con pubblicità). Ma per chi rimpiange l’intera filosofia di interazione di BB10, Marathon OS rappresenta il progetto più promettente da tenere d’occhio.