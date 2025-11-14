È tempo di Black Friday: Roborock annuncia sconti fino a 800€!

Il Black Friday segna un momento imperdibile per gli appassionati di tecnologia domestica grazie alle offerte sul meglio dell’ecosistema Roborock. L’azienda, specializzata in dispositivi robotici ultra-intelligenti per la pulizia, ha annunciato una serie di promozioni di vasta portata con sconti eccezionali che possono raggiungere gli 800€.

Le offerte sono disponibili sia su Amazon che sullo store ufficiale di Roborock e coprono un’ampia selezione di prodotti: dai robot aspirapolvere entry-level, pensati per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle pulizie smart, fino ai modelli più avanzati che garantiscono un’igiene profonda e in autonomia, senza la necessità dell’intervento dell’utente.

Roborock ha dato il via alla promozione per il Black Friday: i migliori robot aspirapolvere e scope Wet & Dry in sconto

Le offerte di Roborock per il Black Friday sono già attive: la promozione termina il 1° dicembre, quindi avete tutto il tempo di decidere al meglio quale sia la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Noi vi diamo una mano con una panoramica dei modelli più interessanti, quelli imperdibili specialmente grazie agli sconti dedicati al celebre “venerdì nero”!

Roborock Saros 10R

Per coloro che cercano l’apice della tecnologia e della potenza, Roborock Saros 10R si posiziona come una scelta di eccellenza, puntando tutto sulla precisione e sul lavaggio profondo grazie ai doppi moci rotanti.

Questo modello utilizza l’intelligenza artificiale attraverso il sofisticato sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0, che combina la tecnologia 3D ToF a doppia luce con una telecamera RGB potenziata dall’AI, permettendo una mappatura 3D dell’ambiente e un rilevamento degli ostacoli senza precedenti, ulteriormente ampliato dalla tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance che sfrutta un laser verticale.

La pulizia profonda è supportata anche da un efficace sistema anti-groviglio che unisce la spazzola principale DuoDivide a quella laterale FlexiArm Riser. Grazie al telaio AdaptiLift, il robot supera agevolmente soglie fino a 4 centimetri. Saros 10R è in offerta a 899,9€, con uno sconto di 600€ rispetto al prezzo consigliato.

Roborock QV35A Set

Se invece l’obiettivo è massimizzare il rapporto qualità-prezzo in una soluzione completa, Roborock QV35A Set offre una risposta altamente competitiva.

Si tratta di un dispositivo all-in-one dotato di un dock multifunzionale avanzato che gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio dei panni, asciugatura e ricarica. Assicura un’aspirazione notevole da 8.000 PA, capace di rimuovere sporco e peli in modo efficace.

La tecnologia Reactive Tech si occupa di evitare gli ostacoli, mentre i doppi mop rotanti sollevabili simulano l’efficacia della pulizia manuale. L’intera esperienza è personalizzabile e controllabile tramite l’applicazione dedicata. Il modello QV35A Set è disponibile in offerta a 349,9€, con un risparmio di 250€.

Roborock Q7 L5+ Set

Per chi desidera la massima automazione con una manutenzione ridotta al minimo, Roborock Q7 L5+ Set offre un’esperienza di pulizia notevolmente semplificata.

Il cuore di questa automazione risiede nel sistema di svuotamento automatico RockDock Plus, che garantisce fino a sette settimane di autonomia con il sacchetto E12.

Il robot mantiene pavimenti impeccabili grazie alla potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 PA e a un design anti-groviglio supportato da una spazzola integrata e un pettine JawScrapers.

Il lavaggio ad alta intensità è regolabile su tre livelli e il mop è rimovibile, adattandosi così a diverse esigenze. La navigazione PreciSense LiDAR assicura una mappatura precisa e un controllo intuitivo tramite app dedicata. Questo modello è in promozione a 199,9€, grazie a uno sconto di 200€.

Roborock F25 GT

Infine, per la pulizia di emergenza o per gli spazi ristretti, il Black Friday include anche le scope Wet & Dry versatili, come il modello Roborock F25 GT.

Appartenente alla serie F25, vanta una potente aspirazione di 20.000 PA e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Il suo elemento distintivo è il design FlatReach 2.0, che consente al corpo della scopa di appiattirsi fino a 180°, una flessibilità che permette di raggiungere e pulire efficacemente le superfici sotto i mobili bassi, fino a soli 12,5 cm di altezza, mantenendo sempre la piena potenza.

La lavapavimenti assicura una pulizia completa e profonda da bordo a bordo ed è dotato di un design anti-groviglio, offrendo anche l’autopulizia e l’asciugatura ad alta temperatura. Roborock F25 GT è in offerta a 199€, con 100€ di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Altre occasioni da non perdere

Oltre a questi modelli, le promozioni di Roborock si estendono ad altri dispositivi come Qrevo S5V (con aspirazione da 12.000 PA e doppio sistema anti-groviglio) in offerta a 449,9€, oppure Qrevo Curv S5X Set (con aspirazione Hyperforce da 18.500 PA e tecnologia FlexiArm Design) a 549,9€.

L’aspirapolvere senza fili di fascia alta H60 Hub Ultra è in promozione a 319€: il dispositivo è accompagnato da una docking station all-in-one in grado di svuotare automaticamente la polvere in soli 10 secondi.

Per concludere è impossibile non citare Q7 M5 Set a 149,9€ (con un risparmio di 100€) e F25 LT a 249,9€ (con 100€ di sconto).

Tirando le somme il Black Friday 2025 offerto da Roborock non è semplicemente una vetrina di sconti, ma una vera e propria opportunità per arricchire la sua casa con un alleato prezioso nelle pulizie.

Se state valutando il passaggio ad un dispositivo intelligente, o desiderate un upgrade al vostro ecosistema domestico, le promozioni attive fino al 1° dicembre su Amazon e sull’e-shop Roborock offrono l’occasione perfetta per assicurarsi soluzioni top a prezzi mai visti. Investire in questi device significa scegliere una pulizia più profonda, più efficiente e, soprattutto, quasi completamente automatizzata.

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.