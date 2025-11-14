Black Friday Geekmall: le migliori offerte dell’anno, con nuovi coupon e sconti fino al 45%

Il Black Friday 2025 è ufficialmente arrivato e quest’anno promette di essere l’evento di sconti più atteso per tutti gli appassionati di tecnologia e innovazione. Se sogni di passare alla mobilità elettrica, di rendere la tua casa più smart o di dotarti di una riserva di energia portatile affidabile, questo è il momento perfetto per agire.

Lo store Geekmall ha dato il via alle sue promozioni con un catalogo di offerte imbattibili e i prezzi più bassi dell’anno su alcune categorie di punta!

La promo Black Friday di Geekmall è iniziata: più di due settimane di offerte lampo e coupon, con spedizione EU

Approfitta degli sconti su bici e monopattini elettrici: che tu stia cercando un modo ecologico per il tragitto casa-lavoro o un veicolo per il tempo libero, la sezione e-mobility ti aspetta con offerte esclusive fino a esaurimento scorte. Rinnova la tua casa con le migliori occasioni sui dispositivi smart home e piccoli elettrodomestici come le iconiche macchine da caffè HiBREW: il caffè mattutino non è mai stato così conveniente e di qualità!

Mantieni la tua casa pulita senza fatica con aspirapolvere e robot Proscenic e non farti sfuggire le occasioni sulle soluzioni energetiche: le power station FOSSiBOT sono perfette per gli amanti dell’outdoor, per il campeggio o come riserva di emergenza domestica.

Le offerte di Geekmall per il Black Friday sono valide dal 14 al 30 novembre: non perdere l’occasione di mettere le mani su prodotti premium ai prezzi più vantaggiosi dell’anno. Nella pagina della promozione trovi tutte le occasioni e un simpatico gioco per ottenere sconti aggiuntivi. Inoltre il risparmio non finisce qui: per tutto il periodo dell’iniziativa è possibile riscattare i nuovi coupon!

Coupon 100GKMBF12 – 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€

– 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€ Coupon 300GKMBF20 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€

– 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€ Coupon 600GKMBF40 – 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€

– 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€ Coupon 800GKMBF50 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€

– 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€ Coupon 1000GKMBF70 – 70€ di sconto per ordini superiori ai 1.000€

Infine, ecco una selezione con alcuni dei prodotti più interessanti: i best seller dello store, a prezzi super convenienti (con spedizione gratis dall’Europa). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

