Il vero Black Friday di Geekmall è cominciato: fino al 45% in meno su smart home e Power Station!

Dopo la prima ondata di offerte è il momento del secondo round per la promo Black Friday di Geekmall: lo store propone un assortimento vastissimo di articoli smart home, macchine del caffè come al bar, power station, bici e monopattini elettrici a prezzi super convenienti, con i vantaggi della spedizione rapida direttamente dall’Europa – e in alcuni casi, anche dai magazzini italiani!

Il Black Friday di Geekmall è entrato nel vivo: ci sono coupon e offerte lampo per tutte le esigenze

Stranamente la promozione di Geekmall termina il 30 novembre: i più esperti sanno che il lunedì dopo il Black Friday è un’ennesima giornata di sconti, chiamata Cyber Monday. Vedremo se lo store ha in serbo qualche altra sorpresa! Nel frattempo date un’occhiata alla pagina della promo, con tutti i brand e i prodotti aderenti all’iniziativa!

Oltre alle offerte lampo ci sono anche vari coupon da riscattare per ottenere uno sconto aggiuntivo. Inoltre sempre nella pagina del Black Friday di Geekmall c’è spazio per un simpatico gioco che ti permettono di ottenere coupon aggiuntivi (da 6€, 50€ e 100€) ed extra sconti del 4% e 5%.

Coupon 100GKMBF12 – 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€

– 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€ Coupon 300GKMBF20 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€

– 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€ Coupon 600GKMBF40 – 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€

– 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€ Coupon 800GKMBF50 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€

– 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€ Coupon 1000GKMBF70 – 70€ di sconto per ordini superiori ai 1.000€

Abbiamo selezionato per voi alcune delle occasioni più ghiotte del momento: ci sono prodotti per tutti i gusti e per tutte le esigenze, con un’attenzione particolare ai prodotti HiBREW – sempre il top quanto si parla di portare il sapore del caffè del bar direttamente a casa – e alle Power Station FOSSiBOT, senza tralasciare la mobilità green con Ausom DT2 Pro.

