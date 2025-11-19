Il Black Friday di AliExpress è arrivato: offerte imperdibili e coupon, con sconti fino all’80%!

Con lo scoccare della mezzanotte del 20 novembre è cominciata la promo Black Friday di AliExpress: lo store ha aperto le porte agli appassionati di sconti veterani e agli utenti in cerca di occasioni d’oro, con tantissimi prodotti tra cui scegliere.

Televisori, tablet, notebook, console (sì, avete letto bene), smartphone, monopattini elettrici, monitor, indossabili e chi più ne ha più ne metta: non c’è fine alle possibilità di risparmio offerte da uno degli shop più convenienti di sempre!

Le follie del Black Friday di AliExpress sono partite: risparmi fino all’80% su tantissime categorie

Il Black Friday è una giornata di sconti nata inizialmente negli Stati Uniti per dare il via alla stagione dello shopping natalizio. Nel tempo questo particolare evento si è evoluto in un vero e proprio periodo di promozioni che dura più di una settimana e si è diffuso in molti altri paesi, compreso il nostro!

Come ogni anno, AliExpress partecipa con una sfilza di offerte: in tantissimi casi si tratta dei migliori prezzi dell’anno, quindi questo è il momento migliore per spendere – specialmente se siete a caccia di prodotti tech e se volete giocare d’anticipo sui regali di Natale.

Le iniziative di AliExpress comprendono offerte lampo e codici sconto esclusivi: le occasioni arrivano anche fino all’80% in meno, un risparmio assoluto in vista delle festività. Date un’occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti – tech e non – in offerta!

I nostri Coupon Esclusivi per il Black Friday 2025

Durante il periodo del Black Friday sono attivi i nostri Coupon Esclusivi: un piccolo incentivo per risparmiare, con codici che permettono di ottenere anche fino a 70€ di sconto. Inoltre segnaliamo che i coupon sono validi per i prodotti già scontati, quindi approfittatene!

  • Coupon “GIZDEALBF3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
  • Coupon “GIZDEALBF4” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
  • Coupon “GIZDEALBF9” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
  • Coupon “GIZDEALBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
  • Coupon “GIZDEALBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
  • Coupon “GIZDEALBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
  • Coupon “GIZDEALBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
  • Coupon “GIZDEALBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
  • Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€

Oltre ai nostri codici sono presenti anche vari coupon generici: in entrambi i casi si tratta di sconti che possono terminare, quindi in questo modo avrete maggiori possibilità di risparmiare.

  • Coupon “ITBF03” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
  • Coupon “ITBF04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
  • Coupon “ITBF09” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
  • Coupon “ITBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
  • Coupon “ITBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
  • Coupon “ITBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
  • Coupon “ITBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
  • Coupon “ITBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
  • Coupon “ITBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€

Extra sconto con PayPal

Le occasioni per risparmiare continuano con la promozione più amata dagli utenti – e per una valida ragione. Solo per la giornata del 20 novembre è possibile ottenere un extra sconto pagando con PayPal:

  • 9€ di sconto su un acquisto minimo di 80€
  • 18€ di sconto su un acquisto minimo di 150€

Ribadiamo che questa promo è valida solo ed esclusivamente per il giorno 20 novembre. Tuttavia i nostri amici di AliExpress sono un po’ pazzerelli, quindi non è da escludere che lo sconto PayPal possa tornare a sorpresa anche nei prossimi giorni!

Come seguire le offerte del Black Friday di AliExpress in tempo reale

Come al solito noi di GizChina.it e di GizDeals siamo al vostro fianco nella scelta dei migliori prodotti da comprare durante il Black Friday 2025, con un’attenzione particolare ad AliExpress. Lo store cinese si è ormai messo in pari con rivali blasonati offrendo spedizione rapida e gratuita, una valanga di prodotti spediti dall’Europa, sconti in caso di ritardo e tantissimo altro ancora.

Per seguire le offerte in tempo reale iscrivetevi al nostro canale Telegram AliExpress Italia by GizDeals: ogni giorno condividiamo con voi le occasioni più ghiotte e nel periodo del Black Friday le cose si faranno sicuramente ancora più piccanti!

Inoltre il nostro staff è attivo dalla mezzanotte del 20 novembre per condividere le offerte di inizio promo durante le prime ore notturne!

