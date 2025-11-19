Il Black Friday di AliExpress è arrivato: offerte imperdibili e coupon, con sconti fino all’80%!

Con lo scoccare della mezzanotte del 20 novembre è cominciata la promo Black Friday di AliExpress: lo store ha aperto le porte agli appassionati di sconti veterani e agli utenti in cerca di occasioni d’oro, con tantissimi prodotti tra cui scegliere.

Televisori, tablet, notebook, console (sì, avete letto bene), smartphone, monopattini elettrici, monitor, indossabili e chi più ne ha più ne metta: non c’è fine alle possibilità di risparmio offerte da uno degli shop più convenienti di sempre!

Le follie del Black Friday di AliExpress sono partite: risparmi fino all’80% su tantissime categorie

Crediti: AliExpress, Canva

Il Black Friday è una giornata di sconti nata inizialmente negli Stati Uniti per dare il via alla stagione dello shopping natalizio. Nel tempo questo particolare evento si è evoluto in un vero e proprio periodo di promozioni che dura più di una settimana e si è diffuso in molti altri paesi, compreso il nostro!

Come ogni anno, AliExpress partecipa con una sfilza di offerte: in tantissimi casi si tratta dei migliori prezzi dell’anno, quindi questo è il momento migliore per spendere – specialmente se siete a caccia di prodotti tech e se volete giocare d’anticipo sui regali di Natale.

Le iniziative di AliExpress comprendono offerte lampo e codici sconto esclusivi: le occasioni arrivano anche fino all’80% in meno, un risparmio assoluto in vista delle festività. Date un’occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti – tech e non – in offerta!

I nostri Coupon Esclusivi per il Black Friday 2025

Durante il periodo del Black Friday sono attivi i nostri Coupon Esclusivi: un piccolo incentivo per risparmiare, con codici che permettono di ottenere anche fino a 70€ di sconto. Inoltre segnaliamo che i coupon sono validi per i prodotti già scontati, quindi approfittatene!

Coupon “ GIZDEALBF3 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€ Coupon “ GIZDEALBF4 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€ Coupon “ GIZDEALBF9 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€ Coupon “ GIZDEALBF15 ” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€

” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon “ GIZDEALBF20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon “ GIZDEALBF30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon “ GIZDEALBF40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€ Coupon “ GIZDEALBF50 ” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€

” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€ Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€

Oltre ai nostri codici sono presenti anche vari coupon generici: in entrambi i casi si tratta di sconti che possono terminare, quindi in questo modo avrete maggiori possibilità di risparmiare.

Extra sconto con PayPal

Le occasioni per risparmiare continuano con la promozione più amata dagli utenti – e per una valida ragione. Solo per la giornata del 20 novembre è possibile ottenere un extra sconto pagando con PayPal:

9€ di sconto su un acquisto minimo di 80€

su un acquisto minimo di 80€ 18€ di sconto su un acquisto minimo di 150€

Ribadiamo che questa promo è valida solo ed esclusivamente per il giorno 20 novembre. Tuttavia i nostri amici di AliExpress sono un po’ pazzerelli, quindi non è da escludere che lo sconto PayPal possa tornare a sorpresa anche nei prossimi giorni!

Come seguire le offerte del Black Friday di AliExpress in tempo reale

Come al solito noi di GizChina.it e di GizDeals siamo al vostro fianco nella scelta dei migliori prodotti da comprare durante il Black Friday 2025, con un’attenzione particolare ad AliExpress. Lo store cinese si è ormai messo in pari con rivali blasonati offrendo spedizione rapida e gratuita, una valanga di prodotti spediti dall’Europa, sconti in caso di ritardo e tantissimo altro ancora.

