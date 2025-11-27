Black Friday 2025: i 5 migliori robot e vacuum da acquistare ora in sconto

Il Black Friday 2025 è ufficialmente iniziato e quest’anno le offerte sui prodotti per la pulizia intelligente sono particolarmente aggressive. I brand più noti del settore stanno proponendo sconti reali e in alcuni casi molto importanti, rendendo questo il momento ideale per portarsi a casa un robot aspirapolvere o un vacuum premium spendendo molto meno del solito.

E se siete indecisi sul modello da acquistare, oppure se tutti queste offerte vi fanno venire il mal di testa, tranquilli: ci pensiamo noi. Oggi è il turno di cinque robot ed aspirapolvere offerta su Amazon in occasione del Black Friday: sono modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, e molti di loro sono delle nostre vecchie conoscenze.

Robot e aspirapolvere in sconto: le cinque migliori offerte del Black Friday 2025

Roborock QV35A Set

Roborock quest’anno ha deciso di spingere forte sul Black Friday e il QV35A Set è senza dubbio l’offerta più interessante della sua lineup. La presenza del dock multifunzionale permette al robot di gestire in autonomia tutte le fasi della pulizia: svuotamento automatico della polvere, lavaggio dei mop, asciugatura e ricarica. L’aspirazione da 8.000 Pa garantisce una buona efficacia sia su polvere fine sia su residui più consistenti, mentre i mop rotanti sollevabili migliorano la resa sul lavaggio senza lasciare aloni, soprattutto nei pavimenti più delicati.

La navigazione Reactive Tech gestisce gli ostacoli in maniera sorprendentemente precisa nella sua fascia prezzo, e grazie all’app Roborock è possibile personalizzare in dettaglio ogni passaggio della pulizia. L’impressione generale è quella di un robot completo, affidabile e pensato per chi vuole automatizzare davvero le pulizie di casa senza spendere una cifra elevata.

L’offerta Black Friday porta il prezzo a 329,99 €, con un risparmio significativo rispetto al listino. Considerando la presenza del dock completo, diventa uno dei modelli più convenienti del mercato e probabilmente l’opzione migliore per chi desidera passare a un sistema all-in-one senza rinunciare a funzioni avanzate.

roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare... 599,99€ 329,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 09:36

Tineco FLOOR ONE S9 Artist

Tra le scope wet&dry, la FLOOR ONE S9 Artist è quella che durante il Black Friday mette sul piatto lo sconto più rilevante. Il prezzo originale di 899 € scende a 499 €, con una riduzione estremamente competitiva. La S9 Artist rappresenta una delle proposte premium di Tineco: unisce aspirazione e lavaggio in un’unica passata, utilizza un sistema intelligente per riconoscere automaticamente il livello di sporco e modulare la potenza, e mantiene il rullo sempre pulito grazie al meccanismo di autopulizia integrato.

Nell’uso quotidiano si percepisce subito la cura costruttiva e la manegevolezza superiore rispetto a molte rivali. L’acqua pulita viene distribuita in modo omogeneo sul pavimento e il motore non mostra cali di potenza nemmeno nei cicli più impegnativi. Ha un sistema a doppio raschietto che previene l’aggrovigliamento dei capelli e le ostruzioni, catturando i peli con un pettine e rimuovendo l’acqua sporca con un raschietto lineare, ed il design Lay-Flat (con uno spessore di 12.85 cm) gli permette di scivolare facilmente sotto letti, divani e aree basse. Una volta terminata la pulizia, poi, sia il rullo che tutto il sistema d’aspirazione vengono puliti con la tecnologia Flashdry ed asciugati con l’aria calda a 85°.

A 499 € diventa una delle scope più appetibili del Black Friday per chi desidera un prodotto avanzato e realmente efficace nel lavaggio.

Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di... 899,00€ 499,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 09:36

Dreame H15 Mix

Dreame ha affinato nel tempo la formula dell’aspirapolvere ibrido e con H15 Mix propone un prodotto completo, potente e molto orientato alla semplicità d’uso.

La forza dell’H15 Mix è la capacità di combinare un’aspirazione ad alto wattaggio con un sistema di lavaggio preciso e ben calibrato. Il sistema di rilevamento dello sporco permette al dispositivo di adattare automaticamente la modalità, mentre il rullo resta costantemente pulito grazie alla funzione di autopulizia del dock. Molto buono anche il livello di rumorosità, che si mantiene inferiore rispetto a molti concorrenti diretti.

È un prodotto che rifiuta di essere etichettato come un semplice “all-in-one”, proponendosi piuttosto come un vero e proprio ecosistema di pulizia modulare 7-in-1. Il concetto alla base è tanto semplice quanto ambizioso: un unico “cuore” (il blocco motore) e un’unica batteria (finalmente rimovibile!) che si spostano e si innestano su tre corpi macchina completamente diversi. A seconda della necessità del momento, l’H15 Mix si trasforma così in una potente lavapavimenti, in un’agile scopa elettrica o in un pulitore specifico per tappeti e moquette.

Insomma, l’H15 Mix è uno dei prodotti più equilibrati del Black Friday, soprattutto per chi cerca una soluzione “tutto in uno” senza salire nella fascia ultra-premium. Il prezzo in offerta passa dagli 899 euro iniziali a 619,00 euro su Amazon.

DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli,... 899,00€ 619,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 09:36

Samsung Bespoke Jet AI Ultra

La serie Bespoke Jet AI Ultra è probabilmente la più elegante e tecnologicamente avanzata tra le scope senza fili attualmente in commercio. Samsung propone un aspirapolvere da 400 W con una delle basi di svuotamento automatico più efficienti del settore, capace di rimuovere la polvere dal serbatoio senza lasciare residui. A questo si aggiunge un design estremamente curato e un sistema di filtrazione ideale anche per chi soffre di allergie.

La promozione dedicata al Black Friday, attivabile tramite codice GIZ4U, consente uno sconto immediato direttamente sul sito Samsung che fa scendere il prezzo a 899,10 euro. Le prestazioni sono di altissimo livello: la potenza di aspirazione è notevole, la maneggevolezza sorprende nonostante la struttura più solida rispetto ad altre scope, e la durata della batteria si conferma nella parte alta della categoria.

Fino al 2 dicembre il codice sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout selezionando PayPal come metodo di pagamento ed un ulteriore 5% se si effettua l’acquisto tramite Samsung Shop App.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete | Samsung Store Acquista la Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete in sconto con il nostro coupon esclusivo.Fino al 2 dicembre il codice sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout selezionando PayPal come metodo di pagamento ed un ulteriore 5% se si effettua l'acquisto tramite Samsung Shop App. More Less 899,10 € Scade il: 02-12-2025

Xiaomi Robot Vacuum X20+

La gamma di robot pulenti Xiaomi è sempre stata apprezzata per il rapporto qualità-prezzo, e il nuovo X20+ segue questa tradizione con un sistema di navigazione preciso, una potenza di aspirazione elevata e un dock capace di gestire svuotamento e lavaggio in autonomia. La promozione Amazon del Black Friday ne abbassa sensibilmente il costo, rendendolo una delle alternative più solide sotto i 300 €.

Durante i nostri test, il robot si è comportato bene anche su superfici miste, alternando in modo fluido aspirazione e lavaggio senza trascinare eccessiva acqua. La mappatura dell’ambiente è accurata e la gestione delle stanze tramite app risulta intuitiva. Ha una potenza d’aspirazione di 6000 Pa e lava il pavimento con due panni rotanti che lavorano con ad una velocità di 189 giri al minuto.

Nel complesso l’X20+ è il robot ideale per chi vuole un dispositivo moderno, completo e realmente automatizzato a un prezzo accessibile: nel periodo del Black Friday 2025 il prezzo scende dai 399,99 euro iniziali a 279,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia... 399,99€ 279,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 09:36

