Il VERO Black Friday è oggi: ecco gli sconti e le offerte da non perdere

Il Black Friday è passato dall’essere una giornata di sconti ad un periodo promozionale vero e proprio, anche abbastanza corposo. Le offerte sono iniziate già dal 20 novembre – perfino un po’ prima, in realtà – e continueranno fino ai primi giorni di dicembre. Tuttavia ora siamo arrivati nel vivo: il vero venerdì nero è adesso, il 28 novembre, e per l’occasione abbiamo selezionato per voi i 5 migliori prodotti tech da acquistare prima della fine.

Si tratta di soluzioni che abbracciano varie categorie: audio, informatica, telefonia e non solo. Ognuno di questi prodotti ha una sua utilità ed è disponibile al miglior prezzo d’anno grazie alle offerte Black Friday di Amazon.

L’e-commerce per eccellenza offre tantissime opportunità per risparmiare, ma ciò che muove sempre l’ago della bilancia è senza dubbio la spedizione Prime!

5 prodotti tech in sconto per il Black Friday 2025 che non sapevi di volere

SOUNDPEATS H3

Il mercato delle TWS è pieno di alternative, ma ogni tanto arriva un prodotto capace di distinguersi davvero, soprattutto per chi cerca il miglior equilibrio possibile tra qualità audio e prezzo. Le SOUNDPEATS H3 rientrano proprio in questa categoria: un modello che punta a portare caratteristiche tipiche della fascia alta a un costo accessibile.

Crediti: SoundPEATS

Uno dei motivi principali per cui le H3 meritano attenzione è la loro architettura ibrida a triplo driver — una soluzione che combina un driver dinamico da 12 mm con due Balanced Armature. Questa configurazione è pensata per offrire un suono più completo e raffinato rispetto ai classici modelli a driver singolo: bassi pieni, medi più definiti e alti brillanti, per un ascolto che risulta coinvolgente fin da subito.

A supporto c’è il chipset Qualcomm QCC3091 con tecnologia Snapdragon Sound, pensato per garantire trasmissione stabile e audio ad alta fedeltà. La cancellazione del rumore è gestita da un sistema ANC adattivo — con quattro modalità tra cui scegliere — che rende le H3 adatte sia ai viaggiatori sia a chi vuole isolarsi in ambienti rumorosi.

Crediti: SoundPEATS

La qualità delle chiamate è un altro punto forte: i sei microfoni integrati, combinati con l’algoritmo cVc 8.0 e un particolare canale acustico a forma di L pensato per limitare il rumore del vento, aiutano a mantenere la voce chiara anche all’aperto.

Sul fronte dell’autonomia, le H3 permettono fino a 7 ore di ascolto con una singola carica e raggiungono 37 ore complessive con la custodia. La ricarica rapida offre 2 ore di utilizzo con soli 10 minuti collegati. Non manca la connessione a doppio dispositivo e una modalità gaming a bassa latenza da 60 ms, utile per chi gioca o guarda video sullo smartphone.

In occasione del Black Friday, fino al 1° dicembre, gli auricolari SOUNDPEATS H3 sono in promo a soli 104,9€, con uno sconto del 30% sul prezzo originale: una proposta interessante per chi cerca auricolari curati nel design, ricchi di funzionalità e orientati a un pubblico che vuole fare un salto di qualità senza sforare il budget.

NiPoGi Hyper H2

Cambiamo completamente genere con il secondo prodotto: dall’audio passiamo alla categoria dei mini PC, anche in questo caso particolarmente affollata ma ancora in grado di regalare delle sorprese.

Crediti: NiPoGi

NiPoGi Hyper H2 è senza dubbio il mini PC da comprare al Black Friday: un modello compatto caratterizzato da un design minimale e raffinato e dimensioni ridotte, ma è anche una belva di potenza. Tutto ad un prezzo difficile da ignorare dato che parliamo di uno sconto compressivo del 43%.

Il PC è equipaggiato con un processore Ιntel Core i9-11900H, con grafica integrata Intel UHD, supportato da 32 GB di RAM DDR4 e 1 GB di storage SSD. È possibile espandere le memorie fino a 64 GB di RAM e 4 TB di archiviazione.

Per la connettività abbiamo il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, senza contare il classico arsenale di porte fisiche. Le interfacce USB 3.2 Gen 2, DisplayPort e HDMI 2.0 permettono di collegare fino a tre display 4K a 60 Hz.

Crediti: NiPoGi

Se siete in cerca di un mini PC da utilizzare per studio, ufficio, navigazione web e intrattenimento, allora state guardando il modello giusto. Con queste specifiche potrete fare di tutto con la massima fluidità, per un’esperienza senza pensieri.

NiPoGi Hyper H2 scende a 459€ con doppio sconto: il mini PC è in offerta lampo ma per ottenere il prezzo indicato è possibile riscattare il codice “F6VEPBWL“. Il coupon è valido fino alle 23.59 del 28 dicembre.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra Complete

L’aspirapolvere senza filo Samsung Bespoke AI Jet Ultra si posiziona come il modello Jet più potente mai realizzato, fornendo una pulizia profonda su tutti i tipi di superfici. La soluzione definitiva di Samsung per la cura dei pavimenti monta un potente motore HexaJet in grado di generare fino a 400W di potenza aspirante.

Crediti: Samsung

L’autonomia totale raggiunge l’impressionante durata di 160 minuti (100 + 60 minuti), grazie alle due batterie intercambiabili incluse, permettendo di pulire l’intera casa senza interruzioni.

Un elemento distintivo è la pulizia intelligente offerta dalla modalità AI Cleaning 2.0, che utilizza la spazzola Active Dual per identificare e classificare diversi ambienti, inclusi specifici tipi di moquette, ottimizzando in modo autonomo la potenza di aspirazione e riducendo il consumo della batteria.

L’igiene è prioritaria: il sistema di filtraggio HEPA multistrato riduce in modo efficace la quantità di particelle di polveri sottili, mentre la Clean Station All-in-One assicura uno svuotamento del contenitore (da 0,5 L) igienico e automatico tramite la tecnologia Air Pulse.

Bespoke AI Jet Ultra è particolarmente adatto per chi abita in case di grandi dimensioni o con pavimenti misti – duri, tappeti, moquette – che richiedono sessioni di pulizia prolungate, grazie alla doppia batteria. È l’acquisto ideale anche per chi ha un amico a quattro zampe, dato l’inclusione del Pet Tool+ specifico per la rimozione dei peli, e per gli utenti più tech grazie all’integrazione con l’app SmartThings per la gestione smart e l’autodiagnosi. Infine, il sistema igienico e completamente lavabile lo rende perfetto per gli utenti sempre attenti alla qualità dell’aria e alla massima pulizia.

Grazie alle offerte del Black Friday, Samsung Bespoke AI Jet Ultra Complete è disponibile a 849€ nello store ufficiale grazie al nostro Coupon Esclusivo “GIZ4U“: si tratta di un prezzo particolarmente ghiotto, dato che parliamo di un aspirapolvere di ultima generazione a 999€ di listino.

Insta360 Flow 2 Pro

Se avete approfittato del Black Friday per uno smartphone, allora Insta360 Flow 2 Pro è l’accessorio adatto per completare il pacchetto. Si tratta di un innovativo gimbal AI per telefoni Android e iPhone, anche se dà il meglio di sé proprio con Cupertino.

Crediti: Insta360

Questa è la prima serie di gimbal del settore con Apple DockKit, la tecnologia di tracciamento della casa statunitense che funziona con i supporti motorizzati compatibili. Flow 2 Pro non è un semplice stabilizzatore ma un vero e proprio strumento per la creazione di contenuti su iPhone, con oltre 200 app iOS compatibili e la comodità dei controlli a distanza direttamente da Apple Watch.

Il tracciamento panoramico infinito a 360° ti permette di muoverti liberamente e di restare sempre nell’inquadratura, grazie alla rotazione panoramica continua; il tracciamento attivo dello zoom è la chicca assoluta per le attività sportive e i concerti, dato che permette di seguire con precisione i movimenti veloci anche con uno zoom fino a 15x.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso contenuto può essere trasportato senza sforzo né ingombro.

Insta360 Flow 2 Pro è l’alleato ideale per i creator e per i videomaker provetti, ora in promozione a 135€ con un omaggio direttamente sullo store ufficiale del brand.

Sony WH-1000XM6

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM6 rappresentano l’ultima edizione della serie 1000X, concepite per stabilire un nuovo standard nell’audio di alta qualità e nelle esperienze di ascolto personali.

Si tratta di un modello particolarmente adatto agli amanti della musica che desiderano un audio di alta qualità, ma sono ideali anche per chi cerca un paio di cuffie alla moda oppure per viaggiatori e professionisti, grazie alla cancellazione intelligente del rumore – per rimanere concentrati in ufficio o per bloccare il rumore di fondo durante un viaggio all’ora di punta.

Crediti: Sony

Non a caso le WH-1000XM6 sono dotate della cancellazione del rumore più avanzata di Sony, utilizzando un chip di nuova generazione e algoritmi intelligenti per bloccare le distrazioni. Ciò è possibile grazie al processore di cancellazione del rumore HD QN3, che è sette volte più veloce del predecessore e gestisce 12 microfoni – 1,5 volte in più del WH-1000XM5. L’Adaptive NC Optimiser adatta la cancellazione del rumore in base all’ambiente e alla pressione dell’aria.

Le cuffie offrono un audio da studio, essendo state sviluppate in collaborazione con ingegneri del suono di fama internazionale, come Randy Merrill e Mike Piacentini, per perfezionare ogni nota con accuratezza. Supportano l’audio ad Alta Risoluzione wireless tramite LDAC e utilizzano DSEE Extreme basato su Edge-AI per ripristinare il suono ad alta frequenza nei file compressi.

Per la comunicazione, garantiscono una qualità ultra nitida in chiamata grazie a un sistema beamforming basato su AI che usa sei microfoni per padiglione. Inoltre, le WH-1000XM6 sono più smart grazie alla funzione Scene-based Listening, che regola automaticamente la musica e la cancellazione del rumore in base all’attività dell’ascoltatore. Grazie alla ricarica rapida bastano tre minuti per circa tre ore di riproduzione.

Le cuffie wireless premium Sony WH-1000XM6 sono in promozione a 379€ su Amazon nella colorazione blu e 399€ nelle colorazioni bianca e nera, con tutti i vantaggi e i benefici della spedizione Prime. Di certo si tratta di un acquisto importante, ma viene ampiamente ripagato da una qualità senza precedenti, un’estetica sobria ed elegante e la massima comodità durante l’utilizzo – specialmente se prolungato.

