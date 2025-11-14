Rischio incendio per questi prodotti Belkin, richiamo ufficiale

Il noto produttore di accessori elettronici Belkin ha diramato un avviso di richiamo di sicurezza urgente per tre dei suoi prodotti a causa di un grave rischio di incendio.

L’azienda sta esortando i consumatori che possiedono i dispositivi interessati a sospenderne immediatamente l’utilizzo per evitare potenziali pericoli.

Quali sono i prodotti Belkin a rischio incendio?

Crediti: Belkin Crediti: Belkin Crediti: Belkin

Secondo la comunicazione ufficiale diffusa dalla compagnia, questo richiamo proattivo mira a prevenire incidenti e garantire l’incolumità degli utenti. Anche se i prodotti dovessero apparire perfettamente funzionanti, Belkin sottolinea che il rischio di surriscaldamento e incendio è concreto e non deve essere sottovalutato.

L’avviso di sicurezza identifica specificamente tre modelli. Si tratta di due power bank ad alta capacità e di un supporto con tracking automatico.

Ecco l’elenco dettagliato dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Belkin Auto-Tracking Stand Pro (Modello: MMA008)

(Modello: MMA008) Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (Modello: BPB002)

(Modello: BPB002) Playa USB-C PD Power Bank 20K (Modello: PB0003)

L’azienda sollecita chiunque sia in possesso di uno di questi dispositivi a prendere provvedimenti immediati e a non ignorare l’avviso.

Come agire in questi casi

Le istruzioni fornite da Belkin non lasciano spazio a interpretazioni. I consumatori devono smettere di usare il prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione (come prese a muro o caricatori) e da qualsiasi altro dispositivo a cui potrebbe essere connesso (come smartphone o computer).

Questo avvertimento è valido anche se l’unità non ha mai mostrato segni di malfunzionamento, surriscaldamento o difetti estetici. Il rischio potenziale di incendio rende necessaria la massima cautela.

Un aspetto cruciale riguarda lo smaltimento: Belkin specifica che questi prodotti non devono essere gettati in nessun caso nei normali bidoni dei rifiuti o del riciclaggio. Il rischio di incendio, probabilmente legato alle batterie al litio interne, persiste anche se il dispositivo è scollegato, rendendo pericoloso lo smaltimento convenzionale.

Per gestire la situazione e compensare i clienti, Belkin ha attivato una procedura online specifica tramite un modulo di richiamo.

Ai clienti interessati dal richiamo verrà offerta “una scelta tra un rimborso completo o un credito store“. Quest’ultima opzione prevede l’erogazione di un credito pari all’intero importo del prodotto più un 20% aggiuntivo da utilizzare sul sito ufficiale Belkin.com.

Come verificare se il proprio dispositivo è coinvolto?

Belkin ha fornito una guida passo-passo per aiutare i clienti a determinare se il loro accessorio è tra quelli a rischio.

Localizzare il numero di modello: Il numero di modello è stampato sul retro o sul lato del dispositivo Belkin. Se il numero di modello corrisponde a MMA008, BPB002 o PB0003, è necessario procedere al passo successivo. Se il numero di modello è diverso, il prodotto non è affetto da questo richiamo e si può continuare a utilizzarlo in sicurezza.

Il numero di modello è stampato sul retro o sul lato del dispositivo Belkin. Se il numero di modello corrisponde a MMA008, BPB002 o PB0003, è necessario procedere al passo successivo. Se il numero di modello è diverso, il prodotto non è affetto da questo richiamo e si può continuare a utilizzarlo in sicurezza. Reperire i dati necessari: Se il modello è tra quelli elencati, l’utente dovrà trovare il numero di serie del prodotto e/o la prova d’acquisto (scontrino o fattura).

Se il modello è tra quelli elencati, l’utente dovrà trovare il numero di serie del prodotto e/o la prova d’acquisto (scontrino o fattura). Completare il modulo di richiesta: Con questi dati, è necessario visitare il sito Belkin e compilare l’apposito “Recall Claim form” per avviare la procedura di rimborso o di richiesta del credito.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere assistenza nell’identificazione del prodotto, Belkin invita gli utenti a contattare il proprio servizio clienti.