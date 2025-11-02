Ayaneo annuncia un Gaming Phone: sarà il primo, vero telefono per gamer

Ayaneo, un nome consolidato nel panorama delle console portatili e dei mini PC, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel vasto e affollato mercato degli smartphone. Il produttore sta stuzzicando la curiosità del pubblico con il primo teaser del suo dispositivo, descritto come “un telefono fatto veramente per i gamer”. Come sarà il Gaming Phone del brand? Possiamo aspettarci prestazioni da favola e caratteristiche esclusive? Ma sopratutto: sarà in grado di sfidare il dominio incontrastato di rivali del calibro di REDMAGIC?

Ayaneo si lancia negli smartphone da gaming: cosa aspettarsi dal telefono “fatto veramente per i gamer”

Come anticipato poco sopra l’avventura di Ayaneo si sviluppa in un settore dominato da protagonisti già consolidati. Per differenziarsi, la compagnia dovrà mostrare le sue carte e dovranno essere parecchio convincenti, ma per ora il teaser video offre solo un’anteprima sul design posteriore.

Possiamo notare la sagoma che suggerisce la presenza di due sensori fotografici. Entrambi appaiono a filo con la cover posteriore, senza sporgenze, in uno stile che ricorda proprio quello adottato dal recente REDMAGIC 11 Pro e dai predecessori di quest’ultimo.

Diamo per scontata la presenza di un software basato su Android ma per ora non c’è altro. Il successo di Ayaneo in questo segmento dipenderà fortemente dall’integrazione di funzionalità specifiche per il gaming.

Alcuni utenti, ad esempio, hanno già suggerito che una caratteristica essenziale per distinguersi sarebbe l’inclusione di un gamepad estraibile. Solitamente i Gaming Phone presentano un look aggressivo, con linee spigolose e accenni futuristici; inoltre non mancano tasti dorsali e accorgimenti per il raffreddamento del dispositivo oppure chicche come co-processori per la grafica o magari una doppia porta USB-C.

Purtroppo per ora si brancola nel buio e c’è anche un’altra incognita che solleva qualche dubbio, ossia il prezzo. Chiaramente la cifra con cui si presenterà sul mercato sarà un fattore importante per decretarne il successo.