Android 16 disponibile per questi smartphone ASUS e ROG

Dopo l’avvio al programma beta dedicato ai suoi ultimi top di gamma, il produttore asiatico ha dato il via al rilascio stabile di Android 16. L’ultima versione dell’OS del robottino verde arriva a bordo di ASUS Zenfone 12 Ultra e ROG Phone 9: ecco tutti i dettagli e come fare per verificare la presenza del download.

ASUS Zenfone 12 Ultra e ROG Phone 9: al via l’aggiornamento stabile ad Android 16

Crediti: ASUS

Come al solito l’aggiornamento viene distribuito in modo incrementale quindi non sarà disponibile per tutti in contemporanea. Per verificare la presenza dell’update basta andare in Impostazioni, Sistema e poi Aggiornamenti di sistema: se disponibile sarà possibile effettuare il download di Android 16 per il vostro ASUS Zenfone 12 Ultra o ROG Phone 9.

Il firmware è la versione 36.0810.1810.43 ed arriva con dimensioni importanti, trattandosi di un major update di Android. Comunque non vengono introdotte novità sostanziali né stravolgimenti dell’interfaccia, ma vari miglioramenti e piccole aggiunte. Di seguito trovate il changelog completo: