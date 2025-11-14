Android 16 disponibile per questi smartphone ASUS e ROG

Dopo l’avvio al programma beta dedicato ai suoi ultimi top di gamma, il produttore asiatico ha dato il via al rilascio stabile di Android 16. L’ultima versione dell’OS del robottino verde arriva a bordo di ASUS Zenfone 12 Ultra e ROG Phone 9: ecco tutti i dettagli e come fare per verificare la presenza del download.
ASUS Zenfone 12 Ultra e ROG Phone 9: al via l’aggiornamento stabile ad Android 16
Come al solito l’aggiornamento viene distribuito in modo incrementale quindi non sarà disponibile per tutti in contemporanea. Per verificare la presenza dell’update basta andare in Impostazioni, Sistema e poi Aggiornamenti di sistema: se disponibile sarà possibile effettuare il download di Android 16 per il vostro ASUS Zenfone 12 Ultra o ROG Phone 9.
Il firmware è la versione 36.0810.1810.43 ed arriva con dimensioni importanti, trattandosi di un major update di Android. Comunque non vengono introdotte novità sostanziali né stravolgimenti dell’interfaccia, ma vari miglioramenti e piccole aggiunte. Di seguito trovate il changelog completo:
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di aggiornare a Android 16.
- È stato aggiornato il sistema a Android 16.
- Sono state regolate le impostazioni di navigazione del sistema. L’animazione Predictive Back può essere attivata sia dal gesto Indietro sia premendo a lungo il pulsante Indietro.
- È stato aggiunto il pulsante “salta conto alla rovescia” alla funzione di registrazione dello schermo.
- In Informazioni sul telefono > Stato, gli utenti possono premere a lungo sul campo IMEI o sul numero di serie per copiare il contenuto.
- Alcune app di terze parti non sono ancora compatibili con Android 16.
- Solo ROG Phone
- Aggiornati i profili di gioco per i seguenti titoli
- Arena of Valor (TW – Taiwan), Arena of Valor (US – Stati Uniti), Garena Delta Force (TW) (Cooler X Pro), Delta Force (WW – Worldwide/Mondiale) (Cooler X Pro), Genshin Impact (WW), Free Fire (WW), KartRider Rush+ (WW), Mobile Legends: Bang Bang (WW).
- Aggiornati i profili AirTrigger in ROG Instant Master per i seguenti titoli:
- NEW STATE: NEW ERA OF BR (WW), Brawl Stars (WW), Genshin Impact (WW), Black Desert Mobile (WW), GODDESS OF VICTORY: NIKKE (TW) (Cooler X Pro), GODDESS OF VICTORY: NIKKE (WW) (Cooler X Pro), Racing Master (SEA – Sud-Est Asiatico) (Cooler X Pro), Need for Speed Mobile (TW).
- Aggiornati i profili Macro in ROG Instant Master per i seguenti titoli:
- Arena of Valor (TW), Arena of Valor (US), Zenless Zone Zero (WW), Mobile Legends: Bang Bang (WW), Genshin Impact (WW), Honor of Kings (WW), League of Legends: Wild Rift (TW), League of Legends: Wild Rift (US).
- Aggiornati i profili di gioco per i seguenti titoli