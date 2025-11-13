ASUS annuncia RT-BE58 Go: il router WiFi 7 con VPN, in formato compatto

Nell’era del lavoro da remoto e dello svago senza confini, la necessità di una connettività di rete veloce, affidabile e, soprattutto, sicura è ormai prioritaria. ASUS risponde a questa esigenza con l’annuncio del nuovo RT-BE58 Go, un mini router da viaggio che porta la potenza del WiFi 7 ovunque ci si trovi.

Progettato specificamente per chi è costantemente in movimento, questo dispositivo compatto è la soluzione ideale per garantire connessioni ad alta velocità e bassa latenza, consentendo di accedere con la massima tranquillità anche alle reti pubbliche.

ASUS RT-BE58 Go ufficiale: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo router WiFi 7

Crediti: ASUS

ASUS RT-BE58 Go è un router ad alte prestazioni che sfrutta appieno la nuova generazione di connettività, raggiungendo velocità combinate fino a 3600 Mbps. La sua potenza è resa possibile dall’integrazione di tecnologie avanzate come Multi-Link Operation (MLO) e 4K-QAM. La tecnologia MLO dual-band è fondamentale: combina e gestisce in maniera intelligente le diverse bande di frequenza per offrire agli utenti connessioni più uniformi e prive di interruzioni.

Il design compatto – misura appena 111 x 99 x 36 mm con un peso di 232 grammi – lo rende il compagno di viaggio perfetto. La sua praticità è ulteriormente migliorata dall’alimentazione via USB-C e dalla presenza di uno switch personalizzabile per accedere immediatamente alle funzionalità desiderate.

Il router si adatta facilmente a una molteplicità di scenari grazie alle sue tre modalità di connettività. Oltre a quella wireless standard, è possibile sfruttare la modalità tethering USB 5G/4G, che offre una connessione mobile plug-and-play.

Particolarmente utile per i viaggiatori è la modalità WiFi Pubblico (WISP): questa permette di creare un hotspot privato sicuro, proteggendo tutti i dispositivi connessi anche quando si utilizza una rete pubblica aperta.

Grazie alle sue dimensioni contenute e alla semplicità di installazione, RT-BE58 Go è ideale anche per ambienti ristretti, come studentati o piccoli appartamenti condivisi. Inoltre, supporta la tecnologia AiMesh, il che significa che può essere rapidamente integrato in una rete WiFi preesistente con altri router ASUS compatibili, estendendo la copertura e mantenendo un unico identificativo di rete.

Crediti: ASUS

L’affidabilità in viaggio non è solo una questione di velocità, ma soprattutto di sicurezza. Il dispositivo risponde a questa esigenza offrendo una sicurezza di rete a triplo livello. Include le funzionalità avanzate di AiProtection di livello professionale e un supporto VPN preinstallato che copre oltre 30 provider.

La funzionalità Guest Network Pro eleva la flessibilità e la sicurezza permettendo di configurare con facilità reti separate per diversi scopi, come sottoreti VPN, reti dedicate ai dispositivi IoT per la smart home o reti specifiche per i bambini.

Per le piccole aziende, il router supporta anche la creazione di portali ospiti personalizzabili, garantendo agli utenti temporanei un accesso sicuro a Internet che resta segregato dalla rete aziendale principale.

ASUS RT-BE58 Go debutta in Italia al prezzo di 139,9€ su Amazon, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e altri shop. Il router rappresenta una soluzione all’avanguardia per chiunque necessiti di connettività WiFi 7 portatile, veloce e impenetrabile. Combina potenza con la massima adattabilità e offre strumenti di sicurezza end-to-end continui, 24 ore su 24, ideali sia per il lavoro che per lo svago.

