È tempo di ROG Phone 10? Arrivano i nuovi Gaming Phone di ASUS

Il mese di novembre sta per terminare e stranamente non c’è traccia dei nuovi top di gamma da gaming targati ASUS. In un panorama mobile affollato di lanci – tutti i principali brand stanno annunciando le rispettive soluzioni di punta – sembra che il produttore asiatico abbia scelto la via del silenzio.

A quanto pare si tratterebbe solo di apparenza: la serie ASUS ROG Phone 10 dovrebbe debuttare a stretto giro, come rivelato da un noto insider.

ASUS ROG Phone 10 Series: il lancio sarebbe molto vicino, ma dall’azienda tutto tace

ROG Phone 9 – Crediti: ASUS

Ancora una volta dovremmo avere a che fare con una serie: come avvenuto con l’attuale generazione è molto probabile che ci aspettino due modelli, ASUS ROG Phone 10 e 10 Pro. Manca ancora una data ma sembra che il debutto sia in programma entro fine anno.

A questo punto guardiamo in direzione del mese di dicembre, periodo papabile per il lancio dei nuovi Gaming Phone. Chiaramente la serie sarà mossa dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo SoC di punta presentato da Qualcomm.

Il chipset offre notevoli miglioramenti in termini di prestazioni, specialmente lato GPU con il ray tracing hardware, e per quanto riguarda la gestione dei carichi di lavoro tramite AI.

Mancano altri dettagli tecnici, ma l’insider cinese sostiene che avremo un sistema di raffreddamento ancora più performante. Per il display possiamo aspettarci una soluzione AMOLED da almeno 6,78″ con refresh rate a 185 Hz e tecnologia LTPO.

Inoltre non è da escludere che possa trovare spazio anche un nuovo ROG Phone 10 FE: il modello economico 9 FE è stato annunciato poco dopo i fratelli maggiori come soluzione budget e ASUS potrebbe fare il bis con la prossima generazione.