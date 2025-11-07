iPhone Air 2 potrebbe arrivare con un aggiornamento cruciale

Nonostante i risultati di vendita del primo iPhone Air abbiano suscitato qualche perplessità, Apple sembra procedere con determinazione nello sviluppo di un successore. Grazie ai dettagli forniti dal noto insider Digital Chat Station, arriva un’anteprima di ciò che l’azienda di Cupertino ha in programma per iPhone Air di seconda generazione.

Questo nuovo dispositivo, che viene provvisoriamente chiamato iPhone 18 Air nei post su Weibo, è in fase di sviluppo normale e si prevede mantenga il suo profilo distintivo ultra-sottile e leggero. L’uscita è attesa nella lineup 2026 di Apple e dovrebbe introdurre miglioramenti fondamentali, in particolare sul fronte della fotografia e delle performance.

iPhone Air 2 dovrebbe introdurre alcuni miglioramenti, ma uno in particolare potrebbe essere fondamentale

Concept render – Crediti: Weibo

L’obiettivo principale di Apple con iPhone Air 2 sembra essere quello di offrire un dispositivo estremamente portatile senza sacrificare le funzionalità chiave. Il design menterrebbe la linea che lo ha definito, inclusa la caratteristica barra orizzontale della fotocamera sul retro.

Per quanto riguarda il display, si prevede un pannello da 6,5″ con refresh rate elevato, abbinato al Face ID – tecnologia di riconoscimento facciale 3D di Cupertino. Le aspettative attuali lo collocano nella gamma di iPhone 18, dove si affiancherà a modelli di punta come iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, oltre al primo telefono pieghevole di Apple (già protagonista di varie indiscrezioni).

Il miglioramento più significativo risiederebbe nel comparto ottico. Una delle maggiori critiche mosse al primo iPhone Air è stata la presenza di una singola fotocamera posteriore da 48 MP, priva di opzione ultra-grandangolare.

Apple starebbe valutando l’introduzione di una configurazione a doppia fotocamera posteriore che dovrebbe combinare un sensore primario da 48 MP con un obiettivo ultra-wide anch’esso da 48 MP.

Sotto il profilo delle performance, i leak suggeriscono che Apple stia sviluppando i nuovi chip A20 e A20 Pro – realizzati a 2 nm – per l’intera gamma iPhone 18. Seguendo la strategia attuale, iPhone 18 Air (o iPhone Air 2) potrebbe beneficiare del SoC A20 Pro, con miglioramenti sostanziali sia in termini di potenza di calcolo che di efficienza energetica.