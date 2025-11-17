iPhone Air 2: ci sono ancora speranze ma bisognerà attendere

Apple si prepara a lanciare il suo prossimo dispositivo ultra-sottile, iPhone Air 2, con un rilascio previsto per la primavera del 2027: lo rivelano le ultime indiscrezioni da Bloomberg, una fonte parecchio autorevole. Alcune voci precedenti hanno segnalato un ritardo indefinito del prossimo Air a causa delle vendite non soddisfacenti del modello di prima generazione.

Le cose sono cambiate in queste ore: il lancio è stato posticipato di sei mesi, spostandosi dall’autunno 2026 alla primavera 2027. È importante sottolineare che Apple non ha mai confermato il tradizionale ciclo di aggiornamento annuale per la linea Air, tanto da non evitare di utilizzare il nome iPhone 17 Air per il primo capitolo.

L’efficienza al centro di iPhone Air 2: chip a 2 nm in arrivo

iPhone Air – Crediti: Apple

Per iPhone Air 2, Cupertino non prevede un’importante riprogettazione visiva, concentrandosi invece su aggiornamenti mirati. L’innovazione principale ruota attorno all’adozione del primo chip Apple a 2 nanometri, che promette di migliorare drasticamente l’efficienza generale e, soprattutto, la durata della batteria. L’autonomia è infatti uno dei crucci del primo modello Air.

L’azienda sta anche valutando la possibilità di integrare una seconda fotocamera posteriore dedicata agli scatti ultra-grandangolari. Tuttavia, l’idea è vista con scetticismo da alcuni insider: riprogettare l’intera sezione per aggiungere un secondo sensore sembra un lavoro eccessivo per un dispositivo che non genera vendite significative.

Verso il futuro pieghevole di Apple

Nonostante il primo iPhone Air sia stato annunciato in pompa magna, le sue vendite sono state deludenti, simili a quelle dei modelli Mini delle scorse generazioni. Il terminale ha attirato un segmento ristretto di utenti e non ha convertito quell’interesse in vendite significative. Le preferenze degli utenti hanno virato – come di consueto – sui modelli Pro.

Il vero significato pratico della linea Air non risiede nelle sue vendite attuali, ma nel suo ruolo strategico interno. Il dispositivo è essenzialmente un esercizio tecnologico e un prototipo per il futuro iPhone pieghevole.

Apple sta utilizzando il modello Air per testare componenti e scelte di design che saranno fondamentali per il suo dispositivo pieghevole. Infatti il dispositivo condividerebbe somiglianze strutturali e materiali con il prototipo foldable in fase di sviluppo e fungerebbe da banco di prova per i processi di ingegneria e la produzione.

Non si tratta solo di abituare i clienti a dispositivi più sottili, ma di preparare la catena di fornitura di Apple per la nuova architettura.

La riorganizzazione del calendario di Apple

Il lancio di Air 2 nella primavera del 2027 si inserisce in un cambiamento della strategia di Apple, che si sta allontanando dal tradizionale appuntamento autunnale. Nel 2026 e oltre, il programma di rilascio degli smartphone di Cupertino dovrebbe essere nettamente diverso: i modelli di fascia alta (iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il nuovo pieghevole) sarebbero in arrivo proprio in autunno.

Circa sei mesi dopo, in primavera, Apple dovrebbe annunciare iPhone 18, iPhone 18e e potenzialmente il modello Air aggiornato. Questa strategia mirerebbe a generare un flusso di entrate più costante, a ridurre la pressione sui dipendenti e sui partner di produzione, e a impedire che i modelli premium e quelli economici si cannibalizzino a vicenda nel marketing.