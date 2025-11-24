App iOS su Android? Ora è possibile!

La storica rivalità tra Android e iPhone ha definito l’ultimo decennio della tecnologia mobile, creando due fazioni spesso inconciliabili tra i fedelissimi di Apple e i sostenitori di Google.

Ora, un progetto open source sta tentando di costruire un ponte inaspettato tra questi due mondi, portando un pizzico di armonia nell’eterna battaglia dei sistemi operativi. Il suo nome è touchHLE e promette di portare l’esperienza iOS sui dispositivi Android.

Come far girare le app iOS su Android

Crediti: Canva

Sebbene l’idea di far girare app iPhone su uno smartphone Android possa sembrare un sogno irrealizzabile, touchHLE rende tutto questo realtà, anche se con importanti distinzioni che è bene chiarire fin da subito. Non stiamo parlando di trasformare il vostro smartphone Android in un iPhone 17, ma di un’operazione di preservazione digitale e nostalgia.

TouchHLE non è progettato per eseguire le ultime versioni di Resident Evil Village. Al contrario, questo emulatore si concentra su una specifica era della storia di Apple: i giorni di iOS 2.x e iOS 3.0, un periodo che si è concluso approssimativamente intorno al 2011.

Per gli appassionati di retrogaming e per chi ha vissuto i primi anni dell’App Store, questo strumento è una vera miniera d’oro. Permette di rivivere classici dimenticati come Castle Smasher, I Love Katamari e Metal Gear Solid Touch. L’emulatore offre un modo per esplorare le origini del gaming mobile, recuperando titoli che spesso non sono più giocabili nemmeno sui moderni dispositivi Apple a causa dell’assenza di supporto per le vecchie architetture software.

I limiti tecnici

È fondamentale gestire le aspettative: l’emulazione di iOS su Android è un percorso accidentato. Attualmente disponibile per Android, Windows e macOS, touchHLE supporta solo le applicazioni a 32-bit.

Secondo gli sviluppatori, è molto improbabile che vedremo mai il supporto per le moderne app iOS a 64-bit. Il motivo è puramente tecnico: la complessità di creare un sistema che supporti sia l’architettura a 32-bit che quella a 64-bit (introdotta da Apple con il chip A7) richiederebbe uno sforzo immane per il team di volontari che gestisce il progetto. Di conseguenza, non aspettatevi di andare oltre l’era di iOS 6.

Tuttavia, la roadmap del progetto è ambiziosa. Il team ha piani a lungo termine per introdurre la funzionalità per iOS 3.1, le app per iPad basate su iOS 3.2 e persino le app per iOS 4.x. Esiste inoltre un database mantenuto dagli sviluppatori che classifica le app in base alla loro compatibilità, permettendo agli utenti di sapere in anticipo cosa funzionerà bene e cosa no.

Guida all’installazione: come provare touchHLE

Per i più curiosi che desiderano testare con mano questo pezzo di storia informatica, l’installazione richiede un po’ di manualità, tipica del mondo Android più “smanettone”.

Prima di tutto, è necessario permettere al proprio dispositivo di installare applicazioni da fonti esterne al Play Store . Questo si fa solitamente tramite Impostazioni > App > Accesso speciale > Installa app sconosciute, autorizzando il browser che userete per il download.

. Questo si fa solitamente tramite Impostazioni > App > Accesso speciale > Installa app sconosciute, autorizzando il browser che userete per il download. Scaricate l’ultima release di touchHLE direttamente da GitHub. Il file sarà in formato ZIP e dovrà essere estratto utilizzando un File Manager (come Files by Google).

direttamente da GitHub. Il file sarà in formato ZIP e dovrà essere estratto utilizzando un File Manager (come Files by Google). Una volta estratto l’archivio, individuate il file APK e procedete all’installazione .

. L’emulatore non include ovviamente giochi o app per ovvi motivi di copyright. Dovrete procurarvi i file .IPA (i pacchetti di installazione iOS) delle vostre app preferite e copiarli manualmente nella directory specifica: android/data/org.touchHLE/files/touchHLE-apps.

Va notato che le restrizioni di Android sulle cartelle di sistema (specialmente nelle versioni più recenti dell’OS) potrebbero rendere il trasferimento dei file un po’ macchinoso, ma la pagina GitHub del progetto offre documentazione dettagliata per superare questi ostacoli.